新华社维也纳11月24日电（记者于涛 付一鸣）国际原子能机构理事会24日通过议程，首次决定设置正式议题，专门讨论美英澳核潜艇合作及其防扩散问题。

中国常驻维也纳联合国代表王群对媒体表示，在中方建议下，国际原子能机构理事会在短时间内以协商一致方式决定增设单独、正式的议题，专门讨论“美英澳核潜艇合作所涉核材料转让及其保障监督等影响《不扩散核武器条约》（NPT）各方面的问题”。此举既反映出广大理事会成员国对此事的严重关切，也说明此事超出了机构秘书处现有授权范畴，必须由机构成员国通过政府间进程探讨并寻求解决方案。

王群指出，中方认为这是朝着寻求妥善解决该问题迈出的正确一步。机构的保障监督贵在防患于未然，不能等到扩散行为发生了，并造成了恶果再作反应。机构负有NPT框架下保障监督的职能，成员国有责任、有义务通过政府间进程就上述问题进行深入讨论。

王群说，美英澳三国合作不仅事关以NPT为基石的国际防扩散体系完整性、有效性和权威性，更事关战后国际安全秩序和全球战略稳定，涉及政治、法律和技术等方方面面问题。中方将提出并与各方充分讨论这些问题。同时，中方还会就下步如何深化有关讨论提出具体建议。

王群强调，美英澳三国核潜艇合作不是三国就可以私自处理的，也不是机构秘书处可以擅自处理的，这事必须由机构成员国来管。中方希望国际社会共同行动起来、共同探讨各方均可接受的相关解决方案，共同捍卫NPT宗旨和目的，共同维护国际核不扩散体系，共同维护全球战略稳定，共同维护国际和平与安全。

国际原子能机构理事会此次会议将于26日结束。

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