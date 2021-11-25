新华社德黑兰11月24日电（记者高文成 王守宝）伊朗外长阿卜杜拉希扬24日说，伊朗与国际原子能机构可能就存在的问题达成共识，并将于近期最终敲定。

阿卜杜拉希扬在社交媒体上说，他与国际原子能机构总干事格罗西的会谈“亲切、坦诚且富有成果”，双方就继续合作达成良好共识。他同时强调，将技术问题政治化是徒劳的。

格罗西23日访问伊朗，先后与伊朗原子能组织主席伊斯拉米和阿卜杜拉希扬举行会谈。他在24日举行的国际原子能机构理事会会议上说，他对伊朗的访问没能解决与伊朗存在的“悬而未决”的问题，其中包括无法进入卡拉季市一处离心机部件生产车间安装监控摄像头。

6月23日，位于伊朗首都德黑兰以西卡拉季市的伊朗原子能组织一处建筑物遭到破坏。伊朗指认这起“破坏行动”是以色列所为，伊朗舆论因国际原子能机构未谴责这起“破坏行动”存在不满情绪。

今年2月，伊朗与国际原子能机构达成一项最长3个月的临时技术协议。伊方5月24日决定将协议延期一个月。根据该协议，国际原子能机构在伊朗核设施内安装监控摄像头，继续其必要的核查和监督活动，伊朗将保存一些核设施的视频监控资料。如果美国解除对伊制裁，伊朗将把这些监控资料交给国际原子能机构。6月25日，国际原子能机构要求伊朗就是否再次延期临时技术协议予以答复。

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