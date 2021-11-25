人民网里约热内卢11月24日电 （记者吴杰）中拉关系研讨会开幕式于11月24日举行，中国驻里约热内卢总领事田敏应邀以视频方式出席并作主旨演讲，里约天主教大学国际关系学院院长费尔南德斯、金砖国家政策研究中心主任加西亚及来自北京大学、波斯顿大学、里约州联邦大学等院校的多位专家学者参加。

田敏表示，中拉关系源远流长。早在十六世纪下半叶，满载丝绸和瓷器的“中国之船”起航远赴拉美，开创了中拉友好交往的先河。61年前，古巴在拉美国家中率先同新中国建交，翻开了中拉关系的新篇章。进入二十一世纪以来，中拉关系取得跨越式发展，形成全方位、宽领域、多层次的合作新格局。双方政治互信不断深化，经贸合作跨越发展，人文交流丰富多彩，整体合作积极推进，抗疫合作卓有成效。经过60多年的砥砺发展，中拉关系不会因为一时困难发生倒退或逆转，定将在共同应对挑战中焕发出新的活力。

田敏指出，一个内需更强劲、创新步伐更快、开放水平更高的中国将为中拉合作带来新机遇，为拉美更多优质产品、技术、服务提供广阔市场。欢迎更多拉美企业扩大在华投资，加强科创、绿色低碳产业合作，探索新兴领域合作，拓宽中拉务实合作疆域。相信在中拉命运共同体理念指引下，在双方共同努力下，中拉关系的明天将更加美好。

出席研讨会开幕式的与会人士表示，中国和拉美、中国和巴西积极开展对话交流，有助于双方实现互利共赢，促进经贸、社会、文化等领域务实合作，深化金砖国家合作，推动中拉关系不断发展。

研讨会以“中国国际政策中的拉美”为主题，围绕中拉关系及未来展望、中国在巴西等拉美国家投资、中国对拉美能源转型发挥的作用等方面进行研讨。研讨会由巴西里约天主教大学金砖国家政策研究中心举办，该中心成立于2010年，是巴西研究金砖国家国情和发展合作前景的重要学术机构。

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