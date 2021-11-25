新华社北京11月25日电 综合新华社驻外记者报道：第四届世界媒体峰会22日在北京举行，国家主席习近平向峰会致贺信。多国人士表示，习近平主席的贺信深刻指出全球媒体肩负着重要社会责任，希望媒体人士努力做民心相通的传播者、人文交流的促进者，这为媒体肩负责任、深化交流合作提供了重要指引。

印度联合新闻社总编辑阿贾伊·考尔十分赞同习近平主席关于“如何正确回答时代课题，广泛凝聚世界共识，媒体肩负着重要社会责任”的论述。考尔认为，世纪疫情影响下，媒体应肩负起弥合分歧、增强信心的重要责任，为世界带来更多正能量。

《哈萨克斯坦实业报》总编辑谢里克·科尔茹姆巴耶夫表示，世界媒体峰会见证了媒体间合作的加强，为世界各地媒体从业者提供重要平台，就最迫切的问题交换意见、分享观点。

巴西《商业观察报》总编辑马科斯·奥利维拉说，正如习近平主席在贺信中所强调的，媒体肩负着重要社会责任。后疫情时代，媒体应发挥传递正确信息、正面引导民众的作用，传播促进全球更绿色、更健康发展的信息，让每个国家和每个人共享经济全球化和可持续发展的成果。

韩国《中央日报》社长朴长羲认为，媒体应积极引导受众，正确的导向将使媒体乃至国家朝着更加美好的方向迈进。

对于习近平主席强调的媒体人士应“为弘扬全人类共同价值、推动构建人类命运共同体作出应有贡献”，波兰媒体协会主席马雷克·特拉奇克表示，媒体在这一方面肩负着义不容辞的重要责任。特拉奇克说，在世界格局深刻变化、新冠疫情尚未消退、误解矛盾冲突频发的当下，如何广泛凝聚世界共识、推动全球共同发展是摆在人类面前的课题，媒体峰会让全世界媒体人有机会齐聚一堂探讨交流，十分重要，也恰逢其时。

希腊雅典-马其顿通讯社社长埃米利奥斯·佩迪卡里斯表示，媒体峰会为新冠疫情冲击下的全球媒体加强联系和交流提供了很好的平台，全球媒体间应凝聚广泛共识，共同肩负起媒体责任。

阿曼英文报社《阿曼时报》总编穆罕默德·伊萨·齐扎里说，本届媒体峰会参会人数多，会议内容丰富。与会代表除讨论新闻事业的现状和未来发展外，还就媒体在预防和应对重大灾害，如新冠疫情等方面发挥的作用予以讨论。峰会为全球各种文明间相互包容、各国人民间相互交流搭建了桥梁。

古巴拉丁美洲通讯社社长路易斯·恩里克·冈萨雷斯·阿科斯塔说，本届媒体峰会对应对全球媒体面临的挑战非常重要。对于拉丁美洲新闻界来说，本届峰会是一个与其他媒体机构建立联系并了解当前媒体格局趋势的机会，有助于全球媒体共同探讨媒体在捍卫社会正义和创造人类更美好未来方面所起的作用。

今日俄罗斯国际新闻通讯社第一副总编辑科切特科夫认为，媒体有必要成为确保对话和解决文化冲突的重要渠道，在塑造公众舆论方面发挥重要作用。媒体可推动在宽容和相互尊重的基础上开展对话，对人与人、国与国之间关系有着重要而深远的影响。

南非CAJ非洲新闻主编萨维尔斯·奎尼卡说，在当前时代背景下，主流媒体还可以利用社交媒体平台，增进世界各国民众的理解与交流。媒体的重要作用是客观、公正、准确地提供信息，媒体一定要具有公信力。

塞内加尔《太阳报》前驻华记者阿马杜·迪奥普对习近平主席强调的媒体人士应“努力做民心相通的传播者、人文交流的促进者”十分赞同，认为媒体间交流必须有利于人民增强凝聚力，媒体要为全面保证和促进国家和人民的发展作出贡献，加强媒体合作对促进国家间合作和友谊非常重要。

由新华社主办的第四届世界媒体峰会11月22日在北京举行。（参与记者：胡晓明、余谦梁、卞卓丹、黄河、于帅帅、杨元勇、张章、林朝晖、王子正、荆晶、杜白羽、宋成锋、张继业、吴丹妮、马哈茂德·富利）

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