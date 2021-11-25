人民网东京11月25日电 （李沐航）日本森纪念财团都市战略研究所24日在东京发布“2021全球城市综合实力排名” (以下简称“GPCI”)。本次评选覆盖欧洲、非洲、亚洲、大洋洲、美洲，共计48个城市。森纪念财团都市战略研究所执行委员会通过对全球主要城市在“经济”“研究·开发”“文化·交流”“居住”“环境”“交通”6个领域的70项科目进行评估，并最终根据综合分数进行了排名。

森纪念财团都市战略研究所在东京发布“2021全球城市综合实力排名”，发布会采用线上线下模式举行。人民网 李沐航摄

本次发布会采取线上及线下模式举行。日本庆应义塾大学名誉教授、森纪念财团都市战略研究所所长竹中平藏治、日本明治大学名誉教授、森纪念财团理事市川宏雄出席本次发布会。

2021全球城市综合实力排名。图片来源：森纪念财团都市战略研究所官网

庆应义塾大学名誉教授、森纪念财团都市战略研究所所长竹中平藏发表致辞。人民网 李沐航摄

上海城市综合实力排名第十 “交通”领域升至第一

2021年进入前十名的城市分别是伦敦、纽约、东京、巴黎、新加坡、阿姆斯特丹、柏林、首尔、马德里以及上海。今年上海以1125.3分（2020年1108.9分）的成绩超过墨尔本和悉尼，继续保持第十。北京以1078.7分排名第十七（2020年为第十五）。

日本明治大学名誉教授、森纪念财团理事市川宏雄发布“2021全球城市综合实力排名”。人民网 李沐航摄

日本明治大学名誉教授、森纪念财团理事市川宏雄介绍，2020年，国际间人员流动、企业活动等因新冠疫情受到较大影响。而自2020年秋季至今，由于中国国内旅游市场需求增加，北京、上海在国内人员流动上有所加大，城市发展上富有生机。通过GPCI的数据统计，2021年全球城市中，上海的国际国内游客数量排名全球第一；其次是莫斯科、伦敦以及东京；北京排名第七。

上海以256.1分在“交通”领域排名全球第一。图片来源：森纪念财团都市战略研究所官网

在6个领域的评选中，上海在“经济”领域由去年的第十一上升至第十，“文化·交流”则由去年的第十九下降至第二十六，“居住”领域的排名同去年一致，为第三十七，而“交通”领域则一跃达到全球第一。

北京在经济领域的排名稳居第三

在“经济”领域的前三名争夺中，北京在2021年以303.2分继续稳居第三，领先东京22.6分，与第二名的伦敦相差23.4分。上海与去年相比上升一名，以264.7分进入第十。

六大领域中前二十名城市得分情况。人民网 李沐航摄

市川宏雄介绍，由于2021年疫情仍未平息，多国经济恢复放缓。其中，东京37家世界五百强企业中，24家销售额有所下降；巴黎24家中有20家销售额下降；纽约17家中有12家销售额下降；伦敦16家中有10家销售额下降。但是，在北京、上海、香港等城市的世界五百强企业销售额则明显上升。例如，北京58家世界五百强企业中，42家企业销售额上升，涵盖了建筑、银行等领域；上海9家中有8家销售额上升；香港7家中有5家销售额上升。

GPCI加入新冠疫情对综合分数影响统计

新冠疫情对综合分数影响统计是疫情期间加入到本次调查中的新环节，涵盖“国际人员流动”“企业活动、“工作方式”以及“城市环境”四个方面。在该环节评分变化上，市川宏雄表示，有4个城市分数有所增加。如东京、马德里在以居家办公为主的“工作方式”上有着积极改善，而上海和阿姆斯特丹在“国际人员交流”方面表现优异，分数均有所提升。巴黎、首尔、纽约、伦敦、香港、柏林以及新加坡则在“国际人员流动”和“工作方式”上均出现幅度不等的扣分情况。

“2021全球城市综合实力排名”仍然采取线上及线下模式举行。人民网 李沐航摄

市川宏雄表示，2021年东京国际航班直飞城市数量以及航班数量相较2020年均有所增加，但是游客数量却仍旧低迷。与伦敦、纽约比较，东京虽然在国内航线方面所受影响较轻，但外国人入境数仍很少，分数下滑幅度极大，希望在接下来疫情日益好转后能有较明显改善。

关于未来东京所面临的课题，市川宏雄还指出，女性进入日本社会的比例仍然较低，旅游的充实度也存在一定问题，这些仍然是东京在发展上所遇到的困难。为了在疫情结束后东京可以全力以赴恢复经济活动，进而提高城市综合实力，需尽快考虑如何解决这些短板。

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