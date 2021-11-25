人民网曼谷11月25日电 （记者孙广勇）11月24日，泰国孔敬大学孔子学院第十六届理事会在重庆、孔敬在线同步召开。孔敬大学校长常才、西南大学副校长陈时见出席会议并致辞，西南大学、孔敬大学相关单位负责人参加。

会议开始前，中国驻孔敬总领事馆向孔敬孔院赠书仪式顺利进行。廖俊云总领事表示，希望这批“当代中国”系列丛书更好地帮助两国人民增进相互沟通和了解，相信孔敬孔院图书馆必将成为“讲好中国故事，传递中国声音，展示中国形象”的教学现场和实践基地。

与会人员观看了孔敬孔院办学十五周年成果展，中国国际中文教育基金会赵灵山秘书长致辞表示，15年来，孔敬大学孔院葳蕤蓬勃，蒸蒸日上；相信在中泰双方的通力合作下，孔敬孔院一定能继续保持特色，发挥优势，再上层楼；中国国际中文教育基金会将与中泰各界朋友一道凝心聚力，集资集智，更好地支持孔子学院和国际中文教育事业的发展。

理事会会议伊始，陈校长致辞时表示，今年是孔敬大学孔子学院办学15周年，两校合作备忘录的顺利续签，印证了两校携手共进、生生不息的深厚情谊，同时也标志着孔敬大学孔子学院迎来了新的机遇；希望在未来的友好合作和共同发展中，双方可以向着更高层次、更高水平的目标推进，共同谱写更加辉煌的新篇章。常才致辞表示，两校友谊长久而深厚，孔敬孔院作为两校合作的重要结晶，不仅成绩斐然，而且持续发展壮大。

会议审阅了第十五届理事会会议纪要，孔敬孔院中方院长耿军和泰方院长陈海楠分别作孔敬孔院2021年工作报告和财务报告。孔敬大学人文学院、教育学院、西南大学文学院、国际学院就有关合作项目提出提案。上述内容由理事会逐条审议并表决通过。

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