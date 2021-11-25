人民网约翰内斯堡11月24日电 （记者王磊）11月24日，由中国银行约翰内斯堡分行主办的“新机遇、新选择——中国经济与人民币利率市场”线上论坛成功举办。此次论坛向非洲地主权机构介绍人民币作为储备及投资货币的重要意义，重点阐述了“后疫情时代”人民币货币市场的独特优势和发展前景。

会议特邀中国银行总行及中银国际证券的经济学家、业务专家就全球及中国宏观经济形势，以及境外机构投资者参与人民币资本市场发表主题演讲。非洲地区主要央行专家受邀参加专题讨论，分享前沿观点。来自非洲地区8个国家、40余个多边及主权机构和商业金融机构的100余位投资人线上参加了会议。

中国驻南非大使馆赵中屹公参出席会议并致辞。他指出，自1998年中南建交以来，两国已经携手走过23个年头，实现了从伙伴关系、战略伙伴关系到全面战略伙伴关系的历史性跨越。特别是近年来，中南两国经贸金融合作一直保持了良好的发展势态。2020年，中国继续保持南非第一大贸易伙伴、第一大出口市场和第一大进口来源地。希望中非、中南双方金融机构深化合作，携手共赢，一同克服疫情困难，并在“后疫情时代”抢抓发展先机，共同开辟新的增长极。

中国银行总行金融机构部总经理王化斌代表主办方在会议上致辞。他表示，中国经济的高速增长、市场的不断扩大，吸引了全世界的目光，也日益成为国际投资者的热门选项。中国银行作为中国最大的债券主承销商之一，拥有最完善的全球服务网络，跨境债务融资市场份额连续多年排名市场第一，是跨境人民币服务的主要提供商，人民币清算行数量、跨境人民币清算量居世界首位。中国银行将一如既往地为南非和非洲投资者及企业提供专业金融服务方案，把中国银行的全面服务建设成为中南、中非经贸合作的重要纽带。

南非储备银行审慎监管局银行、保险及市场基础设施监管司司长Suzette Vogelsang出席会议并致辞。她表示，中国银行约翰内斯堡分行是在南非成立最早的中资银行，目前已经达到了一定的规模，总资产在外资银行中排名靠前。她还强调了金融稳定对社会经济发展的重要意义。

人民银行驻非洲地区首席代表周朔介绍了中国人民银行在中国大陆之外的布局及与各国监管机构的合作现状，同时勉励中国银行约翰内斯堡分行继续充分运用中国人民银行指定的非洲首家、南非唯一一家人民币清算行的身份，未来在非洲大陆的人民币方面提供更好的综合服务，发挥更重要的作用。

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