新华社华盛顿11月24日电 记者手记：新冠疫情反弹隐忧给美国感恩节蒙上阴云

新华社记者杨士龙

油价涨、菜价涨、火鸡价涨，新增新冠感染人数、住院人数也在涨。25日，今年的感恩节将至，对于正筹备庆祝这个家庭团圆节日的美国人而言，去年感恩节病例激增的情景是否会再现，的确是个隐忧。

“让人担心的是，随着假期的临近，（新冠病毒）传播率已经太高了。我们肯定会迎来下一个感染高峰。”约翰斯·霍普金斯-布隆伯格公共卫生学院的流行病学家安伯·德苏扎21日在接受《国会山》日报采访时说。

美国疾病控制和预防中心主任萝谢尔·瓦伦斯基22日在白宫疫情吹风会上说，最近一周全美平均日增新冠确诊病例92800例，比前一周增加18%。瓦伦斯基表示，眼下已经入冬，假期旅行和室内聚会大幅增加，呼吸道病毒传播风险更大，未接种新冠疫苗和加强针者应尽快安排接种。

她说，大约4700万符合条件的美国成年人和1200万符合条件的青少年仍未接种疫苗。而美疾控中心最新数据显示，未接种新冠疫苗者感染、住院、死亡的可能性分别是接种者的6倍、9倍和14倍。

美国《政治报》网站22日报道，尽管美国近70%的人接种了至少一剂新冠疫苗，住院率也从9月份高点降了下来，但很多州的疫情并不乐观，未来几周有出现反弹的风险。

全美各州“突破感染”的病例也越来越多。即使是疫苗接种率很高的新英格兰地区，疫情也反弹严重，佛蒙特州、缅因州和新罕布什尔州都在努力预防大规模暴发的出现。在密歇根州，10月7日至11月5日期间，28%的住院患者和24%的死亡患者都接种了疫苗。

“突破感染”指病原体突破了疫苗的防线，导致完成疫苗接种的人感染疫苗本该预防的疾病。

因为病例激增，科罗拉多州、爱达荷州和新墨西哥州的医院已不堪重负，密歇根州、明尼苏达州和威斯康星州的医院正处于或接近危机运营边缘。

今年感恩节期间，美国人出行规模据估计将恢复到该国疫情暴发前水平。美国运输安全管理局说，仅乘机旅行人数就将达2000万。

感恩节会否再次成为疫情“倍增器”，也成为连日来美国各大媒体竞相探讨的话题。美国微软-全国广播公司23日专访美国国家过敏症和传染病研究所所长、拜登总统首席医疗顾问安东尼·福奇时，特地先播放了一段去年感恩节期间疫情恶化的采访片段。

在回答今年与去年形势有何不同时，福奇说：“今年有疫苗，去年没有，这是最大的不同。”但同瓦伦斯基等众多公共卫生专家一样，福奇对美国疫苗充足但部分民众接种意愿不高感到很遗憾：“我们有疫苗，但却有人不愿意接种，这实在是太不幸了。”

约翰斯·霍普金斯大学发布的数据显示，截至23日，美国自新冠疫情暴发以来累计死亡病例已超过77.3万例，这意味着美国今年截至目前的新冠死亡病例数已超过去年全年的38.5万多例。

美国司法部23日要求联邦法院作出紧急裁决，恢复拜登政府针对大企业雇主的新冠疫苗强制令。这一强制令要求拥有100名及以上员工的雇主强制员工接种疫苗，原定于2022年1月4日起实施。但它在得克萨斯、路易斯安那、南卡罗来纳、犹他和密西西比等共和党主政的州被诉诸法院，并于11月上旬被一家上诉法院叫停。

据《华盛顿邮报》22日报道，10月底拜登政府计划将疫苗接种范围扩大至5到11岁儿童时，福奇办公室收到了大量反对者愤怒声讨甚至威胁的电话和信息。实际上，在整个疫情期间，很多美国公共卫生官员都受到过类似攻击，为此而辞职者大有人在。

福奇对《华盛顿邮报》说：“这是对我的攻击，但总的来说，也是对科学的攻击。”

(责编：徐祥丽、刘洁妍)