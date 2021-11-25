人民网约翰内斯堡11月24日电 （记者王磊）11月24日，南非民主独立党主席、开普敦市议员安沃尔·亚当斯在南主流媒体《比陀新闻报》《水星报》《开普时报》和独立传媒网站发表题为“即将召开的中非合作论坛会议将为非洲带来繁荣，而不是‘债务陷阱’”的评论文章。文章指出，中非合作论坛成立以来，中国已成为非洲最大的经贸伙伴，有力促进了非洲国家的社会经济增长，减轻了非洲国家的债务负担，没有任何证据显示存在所谓“债务陷阱”。全文如下：

中非合作论坛（FOCAC）系中国与非洲于2000年设立，已成为世界上最具活力和最成功的多边国际合作平台之一。中非合作论坛成立以来，中国已成为非洲最大的经贸伙伴。中国对非在贸易、投资和基础设施融资领域合作的深度和广度是任何其他国家无法比拟的。近几个月来，非洲各地接踵而至的骚乱、政变和选举等一系列事件使得累计在非投资约1200亿美元的中国在非洲大陆的影响力再度成为关注焦点。在西方虚假宣传误导下，一些评论家和政界人士误认为：中非关系是单向的，中国的战略是一种旨在控制非洲的新殖民主义，旨在获得对非洲丰富矿产资源的控制权。非洲本土分析人士和中国问题研究专家已一再驳斥这种短视的观点，因为它歪曲了中国对发展中国家的政治、历史和经济方针。

2000年以来，中国与非洲的贸易增长了20倍，2019年超过2000亿美元，其投资对非洲经济增长的贡献率预计将达到20%。如今，随着“一带一路”倡议的提出，非洲大陆各国均从中国的大量投资中获益。非洲在中非合作论坛框架下实现了更多的基础设施建设。蒙内铁路和亚吉铁路就是中国支持非洲经济发展的两个典型案例，与非盟近期启动的非洲大陆自由贸易区互相呼应。虽说大部分投资是以贷款的形式用于建设包括深水港、道路、铁路和水坝在内的基础设施项目，但没有证据表明这是一个试图“购买”非洲大陆的阴谋，事实绝非如此。长期以来，中国在处理放贷、暂停债务等问题上，始终秉持公平公正、互利共赢的原则。中国采取的措施有力地促进了非洲国家的社会经济增长，减轻了非洲国家的债务负担。

自2020年7月以来，即便是诸如约翰霍普金斯大学、查塔姆研究所和布鲁金斯研究所等一些西方机构的调查研究也表明，没有任何证据显示存在所谓的“债务陷阱”。中国对非合作的宗旨是帮助后者实现发展，因为没有发展，非洲就无法在全球贸易体系中发挥应有的作用，这也是许多非洲国家领导人深表认同的一点。卢旺达总统卡加梅近日表示，中国从未强迫任何国家向其借款。纳米比亚、肯尼亚、塞内加尔、博茨瓦纳等国总统均公开表示支持中非投资和融资合作。肯尼亚《人民报》强调，中国贷款全部用于发展合作项目。赞比亚政治评论员布奇兹亚·姆塞特卡（Buchizya Mseteka）表示：“中国对非洲的承诺是长期的，其秘诀是建立平等的伙伴关系。非洲人应该更成熟一些，不要再把自己的不足归咎于中国。中国需要可靠和诚实的合作伙伴。”

“债务陷阱”一词的缔造者美国毫不掩饰其对非洲国家选择中国而不是美国作为首选发展伙伴的失望。十多年来，中国一直是非洲最大的贸易伙伴，2020年双方贸易额超过1800亿美元。相比之下，2019年非洲与美国的贸易额仅为178亿美元。这才是真正的问题，美国在贸易方面失去了非洲，也失去了美国公司的项目来源。当美国发现自己输了的时候，它会采取寻找替罪羊的老伎俩，编造理由来摧毁它的竞争对手，所以非洲国家就被告知“在与中国打交道时要小心”。“债务陷阱”和“中国在非洲搞新殖民主义”（实际上，中国在历史上从未殖民过任何国家），都是美国在非洲抹黑中国形象的欺骗性误导。

行动胜于雄辩。在新冠肺炎疫情期间，非中之间的合作和友谊不断增强。中国在支持非洲国家获得诊断、预防和治疗新冠疾病所需材料和设备方面一直走在其他国家前面。几乎所有发达国家都聚焦于应对本国国内挑战，而无暇顾及非洲。没有人会为此责怪他们。然而，正如谚语所说，“患难见真情”。当今世界仍然面临霸权主义和强权政治的挑战。保护主义和单边主义继续抬头，而战争、恐怖袭击、饥荒和流行病也相继出现。在这种背景下，非洲和中国比以往任何时候都更需要加强合作，筑牢非中伙伴关系。相信中非合作论坛将永葆活力，不断增进非中人民的共同福祉。

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