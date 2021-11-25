新华社斯德哥尔摩11月24日电（记者和苗）在当选瑞典首位女首相后仅几个小时，玛格达莱娜·安德松24日宣布辞职。

安德松在24日晚召开的新闻发布会上表示，她辞职的主要原因是不愿领导“一个可能被质疑合法性的政府”。

瑞典议会当天早些时候对新首相候选人安德松进行投票。结果显示，安德松获得117票支持，174票反对，57票弃权，1票缺席。因反对票数未过半数，议会批准安德松出任新首相。按照计划，安德松应于26日正式就职并组建新政府。

当天下午，瑞典议会投票通过2022年财政预算案，但遭到环境党反对，该党随即宣布退出少数派联合政府。按照惯例，如果一个执政党离开联合政府，联合政府将被迫下台，议会将对新提名的首相候选人进行投票。

根据瑞典议会24日晚发布的新闻公报，议长安德烈亚斯·诺伦已批准安德松的辞呈。诺伦将继续与各党派就目前政局进行磋商，以期找到可能的解决方案。

在2018年举行的瑞典议会选举中，社会民主党、环境党、左翼党组成的中左翼阵营赢得大选，社会民主党和环境党随后组建少数派联合政府。今年11月，瑞典首相勒文辞去社会民主党党魁和首相职务，时任财政大臣安德松成为社会民主党新党魁并被提名为新首相候选人。

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