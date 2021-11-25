本报电 （记者李嘉宝）近日，“回顾历史时刻，捍卫公平正义——联大第2758号决议的重大意义”专题国际研讨会以视频方式举办。来自亚洲、欧洲、拉丁美洲的多国前政要、外交人士、专家学者就联大第2758号决议的国际法律地位和深远意义，尤其是决议确认的一个中国原则进行深入研讨。此次研讨会由中国联合国协会和中国人民外交学会共同主办。

中国人民外交学会会长兼中国联合国协会会长王超在开幕致辞中表示，1971年第26届联合国大会以压倒多数通过第2758号决议，决定恢复中华人民共和国在联合国的一切权利，承认中华人民共和国政府代表是中国在联合国的唯一合法代表，从政治、法理、程序上彻底解决了中华人民共和国在联合国的代表权问题，是一份具有里程碑意义的决议。这是新中国外交的胜利，是世界公道正义的胜利，也是联合国宪章宗旨和原则的胜利，使世界和平与发展的力量得到空前壮大。

与会嘉宾一致认为，联大第2758号决议确认了中华人民共和国政府是在国际上代表包括台湾在内的全中国的唯一合法政府，一个中国原则是联大2758号决议确认的国际关系基本准则，国际社会广泛认同，不容挑战。

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