本报记者 严 瑜

图为2018年11月，在德国拉格附近的波罗的海水域，一名工人在“北溪2号”天然气管道项目铺管船上工作。

新华社/法新

近日，德国宣布暂停“北溪2号”天然气运营商资格认证程序。欧洲天然气期货价格应声上涨。

由于牵扯多国利益，“北溪2号”项目可谓命途多舛，在正式投产之前便已遭遇多番阻挠。有分析预测，“北溪2号”最早要到2022年初才能向欧洲正常输送天然气。

再添新的变数

据美国有线电视新闻网报道，德国能源监管部门联邦网络局11月16日宣布，已暂停对“北溪2号”天然气管道项目运营的认证程序。联邦网络局在声明中表示，由于“北溪2号”天然气管道项目的运营商位于瑞士，而不是德国，因此无法认定其为独立运营商。只有管道运营商的组织方式符合德国法律，才有可能获得认证。

对此，俄罗斯作出回应称，此事不牵扯政治因素，希望各方保持应有耐心，俄罗斯企业已做好准备工作，以满足法律要求，争取使“北溪2号”项目尽快启动。

“北溪2号”是俄罗斯天然气工业股份公司和5家欧洲公司的合作项目，涉及两条从俄罗斯海岸经波罗的海到德国的天然气支线管道建设，原计划于2019年底完工。然而，由于该项目投产之后，将影响美国天然气在欧洲的市场份额，因此项目自动工之初便遭到来自美国的多次阻拦，进展缓慢，甚至一度陷入停滞不前。

今年9月中旬，俄罗斯天然气工业股份公司宣布“北溪2号”项目全面完工，将于年底前开通运营。不过，德国突然“喊停”，又给项目运行增添新的变数。

背后多方博弈

“德国暂停 ‘北溪2号’项目运营商资格认证，从其法律程序来看没有问题。不过，项目背后的政治博弈值得关注。”中国现代国际关系研究院欧洲所副研究员李超在接受本报记者采访时分析称，从德国国内来看，“北溪2号”项目主体工程是在默克尔政府任内完成的，而当前，大选刚刚结束，新一届内阁政府即将组建。德国相关行政机构或想根据新政府的意见，再来推进“北溪2号”项目相应事宜。

此外，来自美国的压力以及欧盟与白俄罗斯之间矛盾激化的趋势，让“北溪2号”项目面临来自外部的更多阻力。

近期，难民危机引发欧盟和白俄罗斯的激烈对峙。大量难民跨越白俄罗斯边境，进入波兰等欧盟成员国。法国《费加罗报》评论称，俄罗斯或将借此加强在白俄罗斯的军事存在，并促使德国加快“北溪2号”天然气管道投入运营。

“在欧盟内部，波兰以及波罗的海三国等中东欧国家尤为警惕来自俄罗斯的威胁，对‘北溪2号’项目一直持反对态度。当前，这些中东欧国家与白俄罗斯矛盾激化。作为欧盟的重要成员国，德国或许考虑到维护欧盟内部平衡的需要，选择延后认证‘北溪2号’项目运营商资格，以此对俄罗斯和白俄罗斯施压。”李超分析称，美国的作用同样不可忽视。尽管此前德美就“北溪2号”项目达成一定共识，拜登政府宣布放弃对参与“北溪2号”项目修建相关企业的制裁，但不排除德国可能通过延后开通项目的方式，对美方进行一定意义的补偿。

等待事态向好

路透社报道称，受“北溪2号”天然气运营商资格认证程序暂停的影响，欧洲天然气价格近期出现飙升。由于“北溪2号”在今年冬天向欧洲供应大量天然气的希望变得渺茫，人们开始担忧欧洲可能因为供应不足而面临断电。

“欧盟国家对天然气的需求很大，且其约40%的天然气供应来自俄罗斯。今年秋季以来，天然气价格暴涨，使欧洲陷入能源短缺的困境。德国此次‘喊停’‘北溪2号’，让包括其自身在内的欧盟国家成为被动一方。”李超分析称。

有分析认为，今冬欧洲天然气短缺、价格高涨的态势将难以得到缓解。路透社引述一名德国官员的话称，预计“北溪2号”项目的启动可能会推迟到2022年3月。

“总体来看，2022年，随着德国新政府上台，白俄罗斯和波兰等欧盟国家边境局势有所缓和，德国还是会继续推动‘北溪2号’天然气运营商资格认证程序，不会弃用已经完工的‘北溪2号’管道。”李超指出，目前，俄罗斯采取相对克制的态度，并持续释放善意信号，也表现出等待事态向好发展的耐心。

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