□ 林子涵

“美式民主”那一套，如今在国际上越来越没有销路了。

皮尤研究中心近期的一项调查显示，海外民众对美国政治制度持正面看法的程度已然下降。超过一半的全球受访者（57%）表示，“美式民主”曾经是一个很好的榜样，“但近年来不是”。72%的美国人也表示，“‘美式民主’曾经是其他国家效仿的好榜样，但最近不再如此”。

国际社会看得清楚，“美式民主”旧日的政治红利已经消退，其病灶根深的“基因缺陷”开始逐渐暴露。

所谓“美式民主”，是贫富差距急剧扩大的民主。资产差距让美国富人阶层与低收入者之间存在巨大的财富鸿沟，而美国税收政策在调节财富分配上的作用向低收入者倾斜有限。据美国联邦储备委员会日前发布的美国财富分布情况报告，截至2021年第二季度，1%的高收入美国家庭总净资产为36.2万亿美元，超过全部中等收入家庭的总净资产。哈佛大学教授帕特南指出，“美国社会已经出现了基于阶级隔离的普遍分裂”。

所谓“美式民主”，是种族主义变本加厉的民主。当今美国，种族问题遗毒不解，白人至上思想占据上风，少数族裔和移民群体面临肆无忌惮的显性攻击与隐形歧视。前有2020年非洲裔男子弗洛伊德遭警察暴力执法死亡事件，后有今年亚裔遇袭的悲剧频繁发生，但问题仍旧得不到制度层面的根本解决。如今，美国右翼民粹主义势力坐大，排外思想有增无减，美国社会日益被偏见、仇恨撕成碎片。

所谓“美式民主”，是政治极化愈演愈烈的民主。美国两党利用“民主”机制，彼此缠斗不休，结果是政府陷入内耗，国家治理失灵。一方上台，就将另一方留下的医保法案等推倒重来，民生工程难以取得持续性进展。政客口舌生花的竞选演讲只为赢得选票支持，满足背后的集团利益，执政时却没有几句能落实为给民众的实惠。这样的“美式民主”，不过是表演式的民主、作秀式的民主，真到应对大事时，“美式民主”注定顶不上去，也办不成事。

新冠肺炎疫情就是一场让“美式民主”原形毕露的大考。美国缺乏强有力的国家力量推动科学抗疫方案的执行，数万亿美元的纾困法案也沦为少数富人攫取利益的“吸金”利器。疫情之下，美国社会贫者愈贫、老无所依，少数族裔的感染率和致死率“不成比例”地高于白人，社会贫富差距达上世纪二三十年代经济大萧条以来最高点，超77万累计死亡病例成为美式抗疫无力的牺牲品。然而，即便疫情恶化至此，美国两党还忙于相互拆台，就戴不戴口罩、打不打疫苗的基础问题争论得不可开交，把民众的生命权、健康权抛诸脑后。

这样一套行之无效的“民主”，美国竟还想推销给世界各国。多年来，美国动辄打着“自由”“民主”“人权”等旗号，在欧亚国家策动“颜色革命”、在拉美地区大搞“新门罗主义”、在中东地区遥控“阿拉伯之春”，堂而皇之干涉他国内政，操纵他国政权更迭，妄图把“美式民主”强行嫁接到他国，最终不仅对当地建立真正稳定、可持续的民主制度毫无助益，而且加剧了冲突和混乱，酿成无数人道主义危机。

长久以来，美国自诩其“民主”是放之四海皆准的理想范式，以高高在上的姿态给他国发放“民主牌照”，以“开化”“传教”般的神气训导他国如何“民主”。然而，美国人权的斑斑劣迹一再证明，其所谓的“民主灯塔”早已坍塌，根本不配当“颐指气使的教师爷”，更没资格充当“人权卫道士”。近期，美国还要召开所谓“领导人民主峰会”，纠集“价值观伙伴”，分享“民主经验”、批评“威权政治”。只可惜，这些国家跟着灯影昏黄的“美式灯塔”找方向，最终只会驶入迷途。

以攻击别人来掩饰弱点，这正是政治自信下降的表现。正如皮尤中心的调查结果所示，哪种制度才是真正为人民带来福祉的好制度，国际社会正在逐渐认知清楚。

(责编：岳弘彬、牛镛)