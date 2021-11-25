杨成玉

近期，欧盟成功发行首批120亿欧元绿色债券，超额认购达10倍以上，获市场热捧。作为去年推出的7500亿欧元恢复基金的重要融资方式，欧盟计划至2026年底总共发行约2500亿欧元绿色债券。绿色债券在全球市场“红”了起来，凸显出巨大吸引力。

通常来说，绿色债券是指募集资金用于支持绿色项目的债券，具有融资成本低、流动性好、市场认购意愿足、投资者多元化、发行溢价高等优势，能够为绿色技术创新、绿色项目投资、绿色产业转型提供资金支持。自2007年欧洲投资银行发行全球第一只绿色债券以来，全球绿色债券发行规模大幅增长。据彭博社统计，截至2020年，全球绿色债券发行规模已突破1万亿美元。今年上半年，发行规模再创新高，全球掀起以绿色债券为代表的绿色金融投资热潮。

绿色债券的快速发展，离不开全球绿色转型的推动。近年来，越来越多的国家提出碳达峰、碳中和目标。实现绿色低碳转型，需要实体经济在能源结构调整、重点产业领域节能减排、低碳技术创新等方面突破。这方面还存在较大的投融资缺口，特别是可再生能源、储能、能源效率、工业脱碳等绿色项目规模大、周期长、技术密集程度高，缺少社会资金支持，亟须绿色金融领域的创新配合。作为一种直接融资形式，绿色债券可以减少企业通过银行获得信贷等间接融资方式的交易成本。相比其他债券，绿色债券的信息披露和外部审查力度更大，透明度更高，且受气候变化与环保政策影响更小，既能帮助投资者规避信用风险，又符合社会责任投资的要求，能够为投资者带来低碳环保的声誉收益，因此比其他债券更受欢迎，市场认购意愿更足。

目前，国际金融机构、各国政策性银行、企业等不同主体发行的绿色债券，为绿色转型研究和创新、提升能源效率、适应气候变化、保护生物多样性等领域的项目提供了有力支持。比如，欧洲氢能绿色债券专用于“绿氢”清洁交通项目，韩国航运绿色债券用于航运节能减排技术研发和油船的节能减排，中国进出口银行陆续发行多笔准主权绿色债券，重点支持参与共建“一带一路”国家清洁能源应用发展，推动绿色“一带一路”建设。

不过，绿色债券的发展也面临一些挑战。比如，主要经济体在发行主体、产品种类、规则标准、信息披露、统计认证等方面差异较大，没有形成统一标准，加大了各国监管发行难度，也不利于绿色债券的跨境流通。此外，更加关注为碳达峰、碳中和目标服务，谨防借绿色转型之名、行环境污染之实等，也是摆在各国监管部门面前的难题。

近年来，中国生态文明建设进入快车道，绿色债券规模迅速增长。未来，在产品设计上可以进一步加强环境影响披露，在项目确认上规范绿色分类标准、筛选门槛和评估方法，同时促进绿色金融标准与国际对接，更好参与全球绿色治理，加强绿色国际合作，共享绿色发展成果。

（作者为中国社会科学院欧洲研究所副研究员）

《 人民日报 》（ 2021年11月25日 14 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)