本报记者 郑 彬

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随着新冠疫苗接种率提升和部分国家逐步放开国内旅游和入境游客限制，全球航空业近期复苏态势明显，多家航空机构相继调高市场预期。不过，债务负担、疫情反复及燃油价格上涨等因素，仍对航空业复苏构成挑战。

国际航空运输协会（国际航协）日前发布报告显示，全球航空公司第三季度的经营压力较上一季度有所缓解，部分国内和国际短途航线客运量开始复苏。客运收入虽比2019年同期下降34%，但货运收入在强劲需求拉动下增长了65%。国际航协预测，2022年全球航空业亏损将进一步缩减，有望最早在2023年重新实现全行业盈利。

各大航空公司业绩改善

第三季度为航空旅行传统旺季，加之部分国家国内和国际短途航线取消旅行限制，航空公司客运出现复苏迹象。在美国三大航空公司中，美国航空公司第三季度营收89.69亿美元，实现净利润1.69亿美元；美联航营收同比增长211.4%，净利润转亏为盈；达美航空税前收益为2.16亿美元，实现疫情发生以来第一次季度性盈利。这3家公司都对第四季度运营情况感到乐观，认为运营收入和运力将进一步上升，达到2019年同期水平的60%—90%。

在欧洲市场，法航—荷航集团第三季度航班运力恢复到疫情前的66%，收入环比增加89.8%。德国汉莎航空客运量为1960万人次，接近疫情前的一半，营收为52亿欧元，调整后息税前利润达2.72亿欧元。英国国际航空集团运力恢复到疫情前的43.4%，营收27亿欧元，比去年同期增长125%。欧洲航空安全组织负责人布里南表示，今年夏季欧洲航空市场的表现接近预期，“我们对航空业复苏表示乐观”。

包括日本全日空航空、阿联酋航空等在内的全球其他地区主要航空公司二季度以来的业绩也逐渐恢复。阿联酋航空总裁蒂姆·克拉克表示，该公司航线网络目前已恢复至疫情前的90%，预计在2022—2023财年将重新实现盈利。

除航空公司外，全球主要飞机制造商业绩也实现提升。截至9月30日，波音和空客今年客机交付总量分别达241架和424架，同比分别上涨146%和24%。波音第二季度营收为170亿美元，实现净利润5.67亿美元，结束了连续6个季度的亏损状况。

多措并举助推行业复苏

疫情暴发以来，各国政府都加大对航空业的帮扶力度。据国际航协统计，截至目前，各国政府通过救助、补贴、贷款及税费减免等方式，共向全球航空公司提供了约2430亿美元的财政支持和援助。

各航空公司也通过削减成本、商业模式创新等方式积极展开“自救”。统计数据显示，航空公司运营成本平均比疫情前下降了35%。同时，针对航空货运业务需求快速增长，多家航空公司通过客改货的方式增加货运航班数量，以保持利润率。据国际航协数据显示，2021年全球航空货运需求同比将提高7.9%，2022年将进一步提升13.2%。

部分航空公司还推出一系列创新性举措，例如通过常旅客计划抵押融资，将常旅客积分出售给银行、超市以获得现金流，后者再以此吸引顾客。这样的计划确保了在没有旅客的情况下仍能为航空公司带来稳定的资金保障。

疫情期间，航空公司间的一些合作模式也发生了改变。例如，从联盟形式逐渐转变为合营形式，公司间股权交换频率大幅增加，使彼此间的合作更加密切。为有效控制运营成本，全服务航空公司与低成本航空公司间的合作也更加频繁。

此外，国际航协还推出旅行通行证。该应用程序可接收新冠病毒检测结果并扫描疫苗接种证明，验证旅客是否符合目的地入境要求，并将相关信息分享给有关卫生部门和航空公司。目前，全球已有超过80家航空公司正在试用或承诺测试国际航协旅行通行证，这将进一步推动国际旅行业务。

随着复苏态势持续向好，多家机构对未来几年航空业发展保持乐观。波音公司首席战略官马爱伦表示，随着整个行业复苏进程加快以及市场需求更新升级，相信航空市场将持续增长。国际航协理事长威利·沃尔什认为，疫情期间，航空业再次展现了强大的韧性和灵活性。

恢复进程仍面临挑战

国际航协数据显示，当前全球航空业复苏严重不均衡。受疫苗接种率低等因素影响，中东、非洲等地区的航空业复苏进程显著落后于北美、欧洲等地；商务旅行市场的恢复速度远远低于休闲旅行市场；国际市场的恢复速度也慢于各国国内市场。航空市场分析专家麦克康尼表示，航空业复苏不均衡是影响航空公司整体收益率的主要因素。

相关分析指出，沉重的债务负担和全球燃油价格上涨也给航空公司造成巨大成本压力。据统计，目前航空公司总体负债高达2000亿美元。专家预测，航空公司将很难在未来10年内恢复到疫情前的债务水平。

英国国际航空集团首席执行官加列戈表示，未来一年内，该集团面临的首要任务是处理疫情期间积累的大量债务，而不是进一步投资和扩张。达美航空首席执行官巴斯蒂安也表示，尽管目前市场需求仍在上升，但近期燃油价格上涨给企业第四季度保持盈利带来很大压力。

英国国际航空研究院院长雷铮表示，政府财政支持仍是保证航空业复苏的重要因素，尤其是在就业保障、削减成本以及减轻债务压力等方面。另一方面，航空企业应加快自身转型，以适应后疫情时期的行业发展趋势，包括严格管控企业成本、提高战略调整能力、进一步拓宽收益渠道以及注重商业模式创新等。

（本报布鲁塞尔11月24日电）

《 人民日报 》（ 2021年11月25日 14 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)