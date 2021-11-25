百年征程波澜壮阔，百年奋斗成就辉煌。中国共产党十九届六中全会从党和国家事业发展的战略全局出发，深入研究党领导人民进行革命、建设、改革的百年历程，全面总结党从胜利走向胜利的伟大历史进程、为国家和民族建立的伟大历史功绩，审议通过了《中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议》。100年来，中国共产党始终践行初心使命，团结带领全国各族人民绘就了人类发展史上的壮美画卷，中华民族伟大复兴展现出前所未有的光明前景。

接受本报记者采访的国际人士表示，中国共产党团结带领中国人民取得了重大成就、积累了宝贵经验。展望未来，中国必将为全球发展贡献更多智慧和力量。

“为促进人与自然的和谐发展作出更大贡献”

国际问题学者、法国扎菲尔欧亚合作促进会会长贝文江认为，在中国共产党领导下，中国经济实力、民生福祉、科技实力和国际影响力都得到显著提升。“中国正寻求经济、社会、环境可持续发展，不断为全球生态文明建设作贡献。”贝文江举例说，中国积极落实应对气候变化《巴黎协定》，并作出实现“双碳”目标的庄严承诺；中国还是全球最大的可再生能源投资国，帮助发展中国家开发可再生能源、推动电动汽车普及……“我相信，中国进入高质量发展阶段，将为促进人与自然的和谐发展作出更大贡献。”

比利时赛百思中欧商务咨询公司的主要业务是为中欧企业合作提供咨询服务。为此，公司首席执行官弗雷德里克·巴尔丹经常来华考察。近年来，中国建成全球最大的高速铁路网、高速公路网、世界级港口群，已成为全球海运联通度最高、货物贸易额最大的经济体。疫情防控期间，中欧班列、远洋货轮昼夜穿梭，为保障全球产业链供应链稳定作出贡献。“我对中国基础设施建设能力印象深刻，高铁、公路、网络等建设规模和水平均居世界前列，可持续发展理念推动中国交通运输业高质量发展，为国家全面发展打下了良好基础。”在巴尔丹看来，欧洲企业了解中国最好的方式之一就是参与共建“一带一路”，了解中国在技术、工程、管理等各方面的成就，理解中国人与自然和谐共生的理念，这“对各国都有很强的借鉴意义”。

“赋予了民主更全面的内涵和更强大的生命力”

“在人类历史上，还没有哪个国家能像中国一样，在这么短的时间取得如此巨大的经济成就和社会进步。以经济学者的角度看，我欣喜地看到中国已进入高质量发展阶段，消费市场更加繁荣；以教育者的角度看，我发现中国的年轻人思想进步、求知欲强、极具创造力。”波兰前副总理、著名经济学家格热戈日·科沃德科表示，得益于中国共产党的坚强领导和执政智慧，中国走出了一条有自身特色的社会主义道路。当前，中国已成为世界经济增长的重要引擎，世界可以从中国的发展中获益。

克罗地亚中国友好协会主席安德烈·卡拉菲利波维奇曾在中国工作多年，担任驻华记者和外交官的经历让他有机会走访各地，了解真实立体的中国。“过去几十年来，中国的发展有目共睹，民主建设成就令人印象深刻。”卡拉菲利波维奇表示，中国人民参与民主生活的途径和方式越来越多，人民的幸福感不断提升。面对疫情挑战，中国共产党领导中国人民，众志成城、团结一心，赢得了人民的拥护。

“中国共产党是马克思主义理论创新发展的先锋。”墨西哥城市自治大学教授海因茨·迪特里希表示，中国式民主符合中国基本国情，体现的是人民意志，在实践中发挥重要作用。“中国式民主不仅体现在民主选举中，也广泛体现在日常生活中，是有效的民主制度。”

肯尼亚南南合作智库负责人斯蒂芬·恩德格瓦强调，民主要符合大多数人的利益，解决人民需要解决的问题。“从这个角度来说，中国赋予了民主更全面的内涵和更强大的生命力，充分考虑民意，吸收专业建议，让人民各方面的广泛权利都能得到保障。”

尼日利亚中国研究中心主任查尔斯·奥努纳伊朱表示，中国共产党之所以能够“集中力量办大事”，是因为中国人民相信党和政府，支持并积极参与到国家治理当中。他认为，“人民是否满意”和“人民是否信任政府”才是评判民主的标准。“在中国全国两会期间，中国人民高度关注、广泛参与，每个人都有机会成为国家决策的参与者，这正是中国全过程人民民主的魅力所在。这些理念和实践的创新，值得其他国家学习借鉴。”

“中国共产党的领导是中国发展进步的根本保证”

巴基斯坦国立科技大学中国研究中心副主任泽米尔·阿万表示，作为世界上最大的执政党，中国共产党代表最广大人民利益，得到人民的拥护与支持。“中国提出构建人类命运共同体、全球发展倡议等重大理念，为全球治理提供了新思路、新方案。”

韩国韩中全球协会会长禹守根认为，中国共产党积累了丰富的治国理政经验。中共十九届六中全会决议总结了10个方面的宝贵经验，是中国共产党和人民共同创造的精神财富，让“党、国家和人民成为同心同向的整体，显著提升了国家治理效能”。

“中国共产党的领导是中国发展进步的根本保证。”恩德格瓦表示，中国共产党始终坚持人民至上，深入了解人民需求，切实提高人民生活水平，人民的获得感、幸福感、安全感不断提升。

摩洛哥非洲中国合作与发展协会主席纳赛尔说：“中国有力的防疫工作，让全世界都看到中国共产党强大的领导力、执行力。中国共产党的领导就是中国特色社会主义制度的最大优势。”

（本报北京、巴黎、布鲁塞尔、华沙、罗马、墨西哥城、约翰内斯堡、阿布贾、伊斯兰堡、首尔、开罗11月24日电 记者颜欢、刘玲玲、张朋辉、于洋、韩硕、彭敏、闫韫明、姜宣、程是颉、马菲、周輖）

《 人民日报 》（ 2021年11月25日 02 版）

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