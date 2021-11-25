共建和平、安宁、繁荣、美丽、友好的家园，构建更为紧密的中国—东盟命运共同体，顺应和平、发展、合作、共赢的时代潮流，符合双方人民的共同期盼

“让我们把人民对美好生活的向往放在心头，把维护和平、促进发展的时代使命扛在肩上，携手前行，接续奋斗，构建更为紧密的中国—东盟命运共同体，共创更加繁荣美好的地区和世界！”在中国—东盟建立对话关系30周年纪念峰会上，习近平主席就未来的中国东盟关系提出5点建议，为把双方全面战略伙伴关系落到实处、构建更为紧密的中国—东盟命运共同体指明了路径。

中国东盟建立对话关系30年来，双方关系全面快速发展，给双方人民带来实实在在的福祉，为地区和世界和平稳定繁荣作出积极贡献。面向未来，习近平主席胸怀大局、把握大势，提出“共建和平家园”“共建安宁家园”“共建繁荣家园”“共建美丽家园”“共建友好家园”5点建议。与会东盟国家领导人积极响应，表示愿同中方共同努力，打造有意义、实质性、互利的全面战略伙伴关系，惠及地区各国人民，为地区和平稳定繁荣作出更大贡献。

构建更为紧密的中国—东盟命运共同体，顺应和平、发展、合作、共赢的时代潮流。百年变局与世纪疫情交织，国际格局深刻演变，本地区发展也面临新的复杂因素。如何抓住机遇、共迎挑战，继往开来、守正创新，成为中国东盟的共同课题。“和平是我们最大的共同利益，也是各国人民最大的共同期盼”“新冠肺炎疫情再次证明，世界上不存在绝对安全的孤岛，普遍安全才是真正的安全”……习近平主席把脉地区和国际形势，立足解决当下紧要问题，着眼地区长远发展，为深化中国东盟各领域合作引航定向，为携手应对地区和全球性挑战贡献中国智慧。

构建更为紧密的中国—东盟命运共同体，符合双方人民的共同期盼。东盟与中国山水相连、血脉相亲。共建和平、安宁、繁荣、美丽、友好的家园，将进一步增进双方人民的共同福祉。“中方愿启动‘中国东盟健康之盾’合作倡议”“中方愿在未来3年再向东盟提供15亿美元发展援助”“未来5年力争从东盟进口1500亿美元农产品”“中方将启动科技创新提升计划，向东盟提供1000项先进适用技术，未来5年支持300名东盟青年科学家来华交流”“中方愿发起中国东盟农业绿色发展行动计划”“中方愿同东盟加强职业教育、学历互认等合作”……习近平主席提出一系列务实合作举措，服务地区发展需要，契合地区人民需求，将为促进地区经济复苏和可持续发展发挥重要作用。与会东盟国家领导人高度赞赏中方提出的务实合作倡议，表示愿同中方共同努力，推进全方位合作，迎接东盟和中国关系更加美好的30年。

无论是将中国东盟关系提升为全面战略伙伴关系，还是推动构建更为紧密的中国—东盟命运共同体，都体现出中国对东盟在区域合作中中心地位的坚定支持。东盟在区域合作中的中心地位是历史形成的，符合地区发展现实需求、符合世界多极化潮流。当前形势下，要巩固加强以东盟为中心、开放包容的区域架构。习近平主席强调，中方将坚定不移以东盟为周边外交优先方向，坚定不移支持东盟团结和东盟共同体建设，坚定不移支持东盟在区域架构中的中心地位，坚定不移支持东盟在地区和国际事务中发挥更大作用。在不断演进的地区架构中，中方的鲜明态度和务实举措，对支持东盟的中心地位具有重要意义，有利于地区和平稳定繁荣发展。

好风凭借力，扬帆正当时。中国愿同东盟国家一道努力，在和平发展的道路上同舟共济、精诚合作，把全面战略伙伴关系落到实处，书写构建更为紧密的中国—东盟命运共同体的绚丽篇章。

《 人民日报 》（ 2021年11月25日 02 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)