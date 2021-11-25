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王毅同伊朗外长阿卜杜拉希扬举行视频会晤

2021年11月25日04:59 | 来源：人民网－人民日报
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　　新华社杭州11月24日电  （记者段菁菁、吴帅帅）11月24日，国务委员兼外长王毅同伊朗外长阿卜杜拉希扬举行视频会晤。

　　王毅说，今年是中伊建交50周年，中方愿同伊方落实好两国全面合作计划，推动两国全面战略伙伴关系取得新成果。

　　王毅表示，美方策划举办的所谓“民主峰会”本质上是打着民主旗号在世界上策动分裂，以意识形态划线鼓动阵营对抗，试图对其他主权国家进行美式改造，服务美自身战略需要。这种做法违背时代潮流，注定没有前途。

　　阿卜杜拉希扬说，伊中全面合作计划推动两国关系进入新阶段，伊方愿同中方深化各领域交流合作。伊方坚决反对单边主义和霸凌行径，反对双重标准，反对干涉中国主权和内政。伊方谴责将体育赛事政治化，相信北京冬奥会将取得圆满成功。

　　双方就伊朗核问题交换意见。王毅表示，中方理解伊方的合理诉求，支持伊方维护正当权益。阿卜杜拉希扬赞赏中方为重启维也纳谈判发挥的建设性作用，表示伊方愿以积极姿态参与谈判。伊方感谢中方在伊核问题和国际事务中主持公道，愿继续同中方加强沟通协调。

　　双方还就阿富汗形势交换意见。


　　《 人民日报 》（ 2021年11月25日 02 版）
(责编：岳弘彬、牛镛)

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