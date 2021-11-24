人民网雅加达11月24日电 （记者徐伟）中国驻东盟大使邓锡军24日在印尼首都雅加达举行视频记者会，全面深入介绍中国—东盟建立对话关系30周年纪念峰会情况。

邓锡军表示，11月22日上午，中国—东盟建立对话关系30周年纪念峰会以视频方式举行。习近平主席习近平主席发表了题为《命运与共 共建家园》的重要讲话，并同东盟国家领导人一道回顾双方关系发展成就，总结历史经验，擘画未来蓝图。此次峰会取得圆满成功，正式宣布建立中国东盟全面战略伙伴关系，通过了《中国—东盟建立对话关系30周年纪念峰会联合声明》。中国和东盟领导人就未来合作达成诸多重要共识，不仅为双方关系引航定向，也为地区和世界和平稳定、繁荣发展注入新动力。

邓锡军表示，东盟国家领导人高度评价中国东盟建立对话关系30年来的发展成就，赞赏并感谢中方率先为东盟抗击新冠肺炎疫情、促进疫后经济复苏提供有力支持，认为中国东盟已经发展成为最全面、最具实质内涵、最为互利共赢的战略伙伴。他们欢迎并支持东盟和中国正式建立全面战略伙伴关系，认为这是双方关系中具有重要历史意义的里程碑。东盟欢迎中方提出的全球发展倡议，愿同中方加强战略对接，深化各领域务实合作，增进人文交流，维护多边主义，应对气候变化等全球性挑战，不断推进双方关系发展，迎接东盟和中国关系更加美好的30年，为地区和平、稳定和繁荣作出更大贡献。

邓锡军还介绍了中国—东盟建立全面战略伙伴关系和中国共产党第十九届六中全会情况，并就中国—东盟经贸合作、《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）、“一带一路”倡议等回答记者提问。

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