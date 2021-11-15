人民网北京11月15日电 据外交部网站消息，外交部发言人赵立坚主持今日例行记者会。记者会实录如下：

总台央视记者：连日来，多国媒体报道习近平主席在亚太经合组织第二十八次领导人非正式会议和亚太经合组织工商领导人峰会上发表的重要讲话。“共建亚太命运共同体”再度成为报道热词。发言人能否介绍更多情况？

赵立坚：11月11日至12日，习近平主席以视频方式出席亚太经合组织工商领导人峰会和亚太经合组织第二十八次领导人非正式会议。这是习近平主席出席的一场重大多边活动，对深化各国抗疫合作、促进世界经济复苏、推动构建亚太命运共同体具有重要意义。

首先，习近平主席的讲话为推动地区合作共抗疫情阐明了中国主张。正如习主席指出，越是困难时刻，越要坚定信心，越要沉着勇毅。亚太地区要坚持人民至上、生命至上，弘扬科学精神，团结一心、守望相助，要支持彼此抗疫努力，切实形成抗疫合力。

其次，习近平主席的讲话为促进亚太经济复苏和可持续发展提出了中国方案。正如习主席指出，各方要坚持开放的地区主义，积极主动推进贸易和投资自由化便利化，维护产业链供应链稳定顺畅；要加速科技创新和制度创新，培育经济发展新动能；要加强数字基础设施建设，推动数字经济全面发展；要实现包容可持续发展，让发展成果更多更公平惠及各国人民。

第三，习近平主席的讲话彰显了应对气候变化的中国决心，凝聚了亚太地区可持续发展合作的最大共识。习主席指出，亚太地区要把绿色作为疫后复苏的底色，努力做科学应对气候变化的领航者。要坚持共同但有区别的责任原则，落实好应对气候变化《巴黎协定》和《生物多样性公约》第十五次缔约方大会成果。

最后，习近平主席的讲话为推动构建亚太命运共同体贡献了中国智慧。习主席提出构建亚太命运共同体的四项重点工作，包括推动抗疫合作和经济复苏、构建开放型亚太经济、促进创新增长和数字经济发展、实现包容可持续发展等。他强调，地区各国要弘扬“大家庭精神”，坚持向前看、朝前走，反对歧视性、排他性做法，不能也不应该回到冷战时期的对立和割裂状态。

彭博社记者：关于习近平主席和拜登总统的视频会晤，你能否提供更多细节？比如，能否透露中方与会官员都有谁？

赵立坚：经中美双方商定，习近平主席将于北京时间11月16日上午同美国总统拜登举行视频会晤。当前中美关系正处于关键十字路口。此次视频会晤是中美关系的一件大事，也是国际关系的一件大事。中美两国人民和国际社会都希望会晤取得对两国和世界都有利的结果。

根据双方商定，习近平主席将同拜登总统就事关中美关系未来的战略性问题以及双方共同关心、关切的重要问题坦诚、深入、充分交换意见。希望美方同中方相向而行，加强对话合作，有效管控分歧，妥处敏感问题，探讨新时期中美作为世界大国相互尊重、和平共处的相处之道，推动中美关系重回健康稳定发展的正确轨道。

关于你提到的具体问题，目前我没有更多的信息向你提供。

《人民日报》记者：据报道，13日，《联合国气候变化框架公约》第26次缔约方大会达成“格拉斯哥气候协议”。中方认为该成果达成有何意义？中方为成果达成及后续落实发挥什么作用？

赵立坚：11月13日，联合国气候变化格拉斯哥大会（COP26）在延期一天后闭幕。会议取得积极进展，完成持续6年之久的《巴黎协定》实施细则谈判，达成相对平衡的政治成果文件“格拉斯哥气候协议”等50多项决议，为《巴黎协定》全面有效实施奠定了基础。

此次会议坚持多边主义，重申共同但有区别的责任原则，坚持《巴黎协定》的长期目标和自下而上的制度安排，维护国际规则的稳定，在推动低碳能源转型等方面进一步凝聚国际共识。此次会议将对下阶段全球气候治理进程和绿色低碳可持续发展产生积极影响。但由于发达国家对适应、资金、技术支持等发展中国家的核心关切并未给予充分回应，本次大会仍有遗憾和不足，全球应对气候变化仍面临诸多挑战。

中方高度重视此次会议。习近平主席向世界领导人峰会发表书面致辞，提出维护多边共识、聚焦务实行动、加速绿色转型三点建议，赢得国际社会广泛赞誉，为大会提供了重要政治指导。大会期间，中方代表团夜以继日连续工作，主动与联合国、《联合国气候变化框架公约》秘书处、大会主席国英国及各缔约方密切磋商、协调立场。在谈判陷入胶着的关键时刻，中美联合发布《中美关于21世纪20年代强化气候行动的格拉斯哥联合宣言》，这为弥合各方分歧提供了重要解决方案。中国代表团以中国智慧、中国方案有效维护共同但有区别的责任原则和发展中国家的共同权益、为大会最终顺利达成成果发挥了建设性作用，展现了中国负责任的大国形象。

未来，中国将一如既往地积极推进应对气候变化国际合作，推动《巴黎协定》全面有效实施，构建公平合理、合作共赢的全球气候治理体系，构建人类命运共同体。

《环球时报》记者：据报道，11月14日，中国银行开平支行案最后一名主犯许国俊从美国被遣返回国。发言人能否介绍有关情况？

赵立坚：中国银行广东开平支行有关案件涉案金额特别巨大，情节特别恶劣。开平支行前后三任行长许超凡、许国俊和余振东贪污、挪用巨额公款并于2001年外逃。经中方有关部门和办案机关不懈努力，余振东、许超凡先后于2004年、2018年被遣返回国。经中美双方共同努力，昨天许国俊从美国被遣返归案。这标志着此案追逃追赃工作历经20年取得重大成果，也再次表明中国政府有贪必肃、有腐必反的鲜明立场和有逃必追、一追到底的坚强决心。

腐败严重侵蚀社会公平正义，是人类共同的敌人。中国政府认真履行《联合国反腐败公约》，坚定不移打击腐败犯罪，持续开展追逃追赃，决不让任何腐败分子逍遥法外。在此，我们也呼吁国际社会坚持公平正义、惩恶扬善原则，进一步凝聚打击跨国腐败犯罪的政治共识，消除追逃追赃各种障碍，加强国际司法执法合作，不以任何借口为腐败分子和腐败资产提供避风港。

香港电台记者：英国《经济学人》杂志12日称，香港入境事务处拒绝为其驻港记者黄淑玲颁发工作签证，且未提供理由。这是入境事务处第三次在没有提供理由的情况下拒绝审批外国记者的工作签证。《经济学人》总编辑认为有关做法破坏香港新闻自由和国际形象。发言人对此有何回应？

赵立坚：香港特区政府有关部门已经就此作出原则回应。我想强调的是，签证事务是一国主权。香港特区政府有权依据“一国两制”和香港特区基本法就签证申请作出决定。

香港国安法实施以来，香港社会重回安定，法律体系更加完善，广大香港居民以及所有在港媒体记者享有的包括新闻自由在内的各项合法权利和自由。

事实上，香港国安法实施后，进入香港的境外新闻媒体及从业者有增无减。截至2021年4月，驻港外媒总共有628名持工作签证外籍员工，相较去年同期增加98人，增幅为18.5%。就拿《经济学人》举例，一年来，该家新闻机构在港的外籍员工人数创下了22%的增幅。数字不会说谎。希望有关方面遵守新闻职业道德，客观、公正地开展涉港报道。

新华社记者：11日发表的阿富汗问题“中美俄+”磋商扩大会议联合声明，呼吁阿富汗塔利班“瓦解和消灭”所有国际恐怖组织，同意有关方对阿富汗现金流严重不足的关切，商定继续致力于推进便捷合法银行服务的措施。中方能否详细介绍有关情况？

赵立坚：11月11日，阿富汗问题“中美俄+”磋商机制扩大会议在巴基斯坦伊斯兰堡举行，四方发表了联合声明。上周的记者会上，我的同事已经介绍了一些情况。

关于反恐问题，四方强烈谴责近期发生在阿富汗的袭击，呼吁阿富汗塔利班切实同所有国际恐怖组织划清界限，坚决予以瓦解和消灭，彻底清除恐怖组织在阿富汗境内的生存空间。这反映出中美俄巴在涉阿反恐问题上的一致立场，也代表了国际社会的心声。阿富汗塔利班应切实信守承诺，同包括“东伊运”、“伊斯兰国”在内的国际恐怖组织彻底划清界限，并予以坚决打击。

关于金融问题，四方同意国际人道主义实施方对阿富汗现金流严重不足的关切，并继续致力于推进便捷合法银行服务的措施。当前某些国家虽承诺向阿富汗提供一些人道援助，却冻结了超过100亿美元的阿富汗海外资产，这些资产本应用于阿富汗人民重建家园。这就像“关掉别人的水龙头，却假装用瓶装水帮助别人灭火”一样，其诚意令人质疑。希望有关国家切实履行承诺，把好事做好。

澳亚卫视记者：上周，美国国务卿布林肯接受采访时称，根据所谓“与台湾关系法”，美国对确保台湾有自卫能力作出过承诺。我们注意到布林肯14日发推特称，美国“关注”台海和平稳定。中方对此有何评论？

赵立坚：我们对美方的错误言行表示坚决反对。我想强调以下几点：

第一，美方40多年来在台湾问题上的表述已经走样、走味、倒退，背离了中美建交时美方与中方达成的共识。美方应该遵守的是一个中国原则和中美三个联合公报，这是中美两国的重要政治共识，也是中美关系的政治基础。所谓“与台湾关系法”也好，所谓对台“六项保证”也罢，它们纯粹是美国内一些势力炮制出来的，都与中美三个联合公报背道而驰，实质是将美国内法凌驾于国际义务之上，是非法、无效的。

第二，一段时间以来，民进党当局和“台独”分裂势力推行“去中国化”，搞“一中一台”、“两个中国”，勾连外部势力大搞谋“独”挑衅活动，这是台海和平稳定的最大威胁，也是当前台海局势紧张的根源。

我想强调，中国统一是不可阻挡的历史潮流，坚持一中原则是国际社会普遍共识。一切为“台独”撑腰打气的行径都是对中国内政的干涉，都不利于维护台海和平与稳定。美方应恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，慎重妥善处理台湾问题，以免损害中美关系和台海和平稳定。

彭博社记者：据《联合报》报道，美国和台湾将于本周晚些时候进行政治经济对话，并召开年度防卫审议。美国国务院政军局助理国务卿杰西卡·露易丝和国防部印太事务助理部长将参与会议。中方对此有何评论？

赵立坚：台湾问题事关中国主权和领土完整，涉及中国核心利益，是中美关系中最重要最敏感的问题。美方应切实恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，慎重妥善处理涉台问题，立即停止与台湾进行任何形式的官方往来和军事联系。我们也正告台湾当局，“台独”是死路一条，任何挟洋自重、以武拒统的图谋和行径都必将失败。

澎湃新闻记者：据报道，13日，正在台湾访问的洪都拉斯总统埃尔南德斯会见蔡英文时称，他在地区局势紧张时访台，旨在体现洪台是“真朋友”。蔡称，埃此访意义重大，希台洪继续在国际舞台上相互支持。中方对此有何评论？

赵立坚：一个中国原则是公认的国际关系准则和国际社会普遍共识。坚持一个中国原则是国际大义、人心所向、大势所趋。台湾民进党当局惯于制造国际支持的假象，为其“台独”分裂行径撑腰打气。这不过是自欺欺人的把戏，改变不了台湾是中国一部分的铁的事实，也阻挡不了中国必然统一的历史大势。

路透社记者：周日，COP26会议主席夏尔马称，中国和印度要向发展中国家解释，为何要将COP26大会关于要努力淘汰煤炭的语言修改得更为缓和。之前，印度和中国拒绝一项呼吁淘汰（phase out）燃煤发电的条款，将其改为减少（phase down）。中方对夏尔马的言论有何评论？

赵立坚：绿色低碳转型是大势所趋，是各国共同努力的方向。中国高度重视能源转型，在控制煤炭消费和煤电项目方面已做出巨大努力，为国际社会在相关问题上达成共识发挥了重要作用。

今年以来，习近平主席先后向国际社会宣布了中方采取的系列政策措施，包括中国将严控煤电项目，“十四五”时期严控煤炭消费增长，“十五五”时期逐步减少，将大力支持发展中国家能源绿色低碳发展，不再新建境外煤电项目等。国际社会对此高度肯定和赞誉。近日中美双方发表的《中美关于在21世纪20年代强化气候行动的格拉斯哥联合宣言》中重申了相关内容。

优化能源结构、减少煤炭消费比重是一个循序渐进的过程，需要尊重各国国情，发展阶段和资源禀赋的差异。许多发展中国家仍然没有普及电力和充足的能源供应。在要求各国结束煤炭使用前，应首先考虑这些国家的能源需求缺口，确保这些国家的能源安全。我们鼓励发达国家切实率先停止使用煤炭，同时也鼓励发达国家切实对发展中国家能源转型提供充足的资金、技术和能力建设支持。我们需要的不仅是口号，更需要实实在在的行动。

彭博社记者：出于国家安全考虑，拜登政府拒绝了英特尔公司在华增产的计划。英特尔曾提议在中国成都的一家工厂生产硅晶片，但这项计划遭到拜登政府的强烈反对。中方对此有何评论？

赵立坚：经济全球化是客观现实和历史潮流。美方一再泛化国家安全概念，滥用国家力量，将科技和经贸问题政治化、工具化、意识形态化，针对特定国家人为设置贸易和投资壁垒。美方近期又迫使台积电、三星等企业向美提供芯片供应链等数据，还美其名曰“它们是自愿的”。这些行径不仅破坏国际贸易规则、割裂全球市场，最终也只会损人害己。美方应端正心态，顺应时代潮流，摒弃零和思维，切实维护公平、公正、非歧视的市场环境，以实际行动推动构建开放型世界经济。

彭博社记者：你能否证实许国俊是从美国被遣返回国的？如果是，美国政府在其中扮演了什么角色？

赵立坚：我可以跟你确认，许国俊是从美国被遣返的。刚才我已经详细介绍了有关情况。如果你想了解更具体的情况，请你向有关部门或美方去了解。

路透社记者：据路透社报道，中国驻美使馆近几周游说美国企业高管、公司和商业团体抵制国会某些涉华法案。中方对此有何评论？

赵立坚：美国国会有关法案涉华内容歪曲事实，诋毁中国发展道路和内外政策，渲染“中国威胁论”，鼓吹开展对华战略竞争，在台湾、涉港、涉疆、涉藏等问题上严重干涉中国内政，将经贸问题政治化，充斥着冷战零和思维。这些法案如果通过成法，势必严重绑架中美关系，严重干扰两国正常交往合作，损人不利己，对此中方一贯坚决反对。

美国国会有关议员应该端正心态，理性看待中国发展和中美关系，停止审议推进有关涉华消极议案，删除涉华条款，停止干涉中国内政，以免损害中美关系大局和双方重要领域合作。

(责编：刘洁妍、常红)