新华社万象11月15日电 通讯：中国生态标准让中老铁路变身“绿色之路”

新华社记者章建华 黄宁树

“施工完一段，必须绿化一段，这不仅仅是流水化高效率施工的要求，也是环保施工的考虑，容不得一丝折扣。”中铁二局六公司中老铁路项目部总工程师黄代文日前在老挝首都万象对记者说。由于中国建设者坚持严格生态标准，中老铁路沿线草木葱茏，万花缤纷，变身为“绿色之路”。

黄代文说，刚到老挝时，放眼中老铁路经过的山川河流，满是郁郁葱葱绿色，不由让人倍感珍惜。刚建设万象北站时，施工现场没有道路，黄代文带领员工“你一锤我一镐，早晚两班换着倒”，辛辛苦苦修建出机械便道，而为了尽量保护原先的植被，这条便道因绕过植被多修出了几十米。

有生态保护意识还得有实施手段。公司项目部以科技创新为引领，着力构建绿色施工体系，开发出“路基边坡绿化施工辅助卡具及装置”，还申请了国家专利。

为了选取适合当地情况的路基常用植物，项目女翻译任丽娟向老挝员工和附近居民请教，带回一些合适的当地植物幼苗，引导技术团队采用移栽替代育苗种植。

在移栽绿植过程中，由项目部女性员工组成的“红花园丁队”应运而生。园丁队中一些老挝姐妹有着丰富的种植经验，其中一位名叫凯乔的老挝员工的表现最为突出。“经过凯乔移栽的龙船花，长势最是喜人。后来我们了解到，她的扦插手法比较专业，于是拜托她教授更多人学习这种手法。”项目行政经理龚平昌告诉记者。

中老铁路是中国“一带一路”倡议与老挝“变陆锁国为陆联国”战略对接项目。其中，老挝段北起老中边境口岸磨丁，南至老挝首都万象，全长400多公里。工程于2016年12月全面开工，计划2021年12月建成通车。

自土建工程开始，环保施工故事就在中老铁路沿线不断涌现。记者在采访中了解到，各标段建设单位始终坚持环保工作与工程建设同设计、同施工、同验收，全力争取建好“绿色之路”。

在中老铁路老挝段最北端的一标段，中铁五局根据设计方案，结合老挝实际情况，选取当地的小叶龙船花、迎春花、地毯草等，对路基两侧和隧道口边坡进行绿化施工，既修建好了铁路又让沿线极具观赏性。

在中段中国电建水电十局负责施工的五标段，铁路途经老挝旅游小城万荣，项目部一直坚持确保施工、生活不影响当地旅游活动和景观。安排专人检查维护营区排污系统，设置密封式零散垃圾收集桶；混凝土拌和站以及各隧道都修建了污水沉淀池和清水池，施工产生的污水须处理达标后才能排放……

中铁二局负责最南端的六标段，位于老挝首都万象市和万象省境内，是老挝政治、经济、文化和旅游中心。中老铁路建设者参考借鉴中国国内铁路环保经验，制定“四季常绿、三季有花，乔灌结合、错落有致，因地制宜、体现特色，安全可控、科学管养”的绿化原则，区间路基充分利用线路两侧老挝原始植被，进行最大限度生态修复。每个站场根据地域特色和人文景观，专门设计绿化方案，实现绿化效果与周边景色的融合统一。

“中国标准也包括生态标准。中老铁路这样大体量的项目实现环境低度开发，完成了老挝人民眼中的许多‘不可能’。”老中铁路有限公司负责人肖乾文14日对新华社记者介绍，中老铁路沿线各施工单位针对环境保护都成立了领导小组，降尘降噪、污水处理、边施工边绿化……项目建设与环境保护齐头并进，最大限度地减少对沿线民众生产生活，尤其是对学校、医疗站点可能造成的干扰，赢得当地民众和政府的赞许。

中老铁路建设者们守山护水、栽花种草。中老铁路沿线被花草烂漫覆盖，让这条美丽铁路隐现于青山绿水间。

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