新华社巴西利亚11月14日电 综述：中国机遇促巴中贸易不断增长

新华社记者卞卓丹

今年以来，巴西与中国经贸合作持续深化，双边贸易额不断增长。一些巴西专家和权威人士表示，中国机遇给巴西经济提供了强劲增长动力。

巴西《经济价值报》日前出版特刊，采访巴中企业家委员会巴方主席卡斯特罗·内维斯等权威人士，介绍并展望巴中经贸合作前景。

报道说，本世纪初，巴西与中国年贸易额仅10亿美元，如今每60个小时的双边贸易就能实现这个目标。近20年间，巴西对华出口占该国总出口的比重由2%跃升至32.3%，2009年中国超越美国成为巴西第一大出口目的地国。2021年上半年，双边贸易实现高速增长，巴中合作“前途无量”。

巴西里约热内卢州立大学经济学教授埃利亚斯·雅布尔日前接受新华社记者书面专访时表示，对华贸易是巴西经济运转的重要支柱，“巴中贸易会不断增长”。

雅布尔指出，2020年巴西对华出口是对美出口的3.3倍。2021年，巴西对华贸易关系进一步深化，1月至8月对华贸易顺差占该国同期贸易顺差总额的67%，前三季度对华贸易顺差已超过去年全年对华贸易顺差水平。

雅布尔说，中国政府在新冠疫情期间继续采取对外开放和经济合作举措，有力推动了世界经济复苏。对华贸易增长对巴西经济至关重要。

巴西业内人士指出，多年来，不但巴西纸浆、铁矿石等大宗商品对华出口保持稳定增长，而且肉类、水果、蜂蜜等产品对华出口商机也不断增加，农产品对华出口占比近十年来显著提升。他们期待巩固双边贸易增长趋势，继续拓展中国市场，优化贸易结构，克服国际物流成本上涨等挑战，进一步扩大对华贸易规模。

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