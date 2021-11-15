国际锐评评论员

约一个月前，在第九届世界中国学论坛上，塞尔维亚前总统鲍里斯·塔迪奇发言说，西方在21世纪面临的挑战表明，现代化不等于西方化，而中国赋予“现代化”新的内涵，为全世界上了一课。

不输出殖民、不输出战争、不输出矛盾——“中国式现代化道路”靠什么取得成功？给世界带来了什么？这是塔迪奇等国际人士持续关注的话题。近日发布的中国共产党十九届六中全会公报指出，中共领导人民成功走出中国式现代化道路，创造了人类文明新形态，拓展了发展中国家走向现代化的途径。由此，“中国式现代化道路”引起世界范围内更深的讨论与思考。

从历史上看，欧美国家率先踏上现代化发展道路，它们的现代化路径曾被西方理论家奉为现代化唯一模式。然而，欧美国家的现代化大多数伴随着殖民和侵略，且在实现现代化后不同程度地出现贫富差距、社会分裂等弊病。这一模式并不适配所有国家，如果硬把其套到各国各民族头上，必然水土不服，失败也就在所难免。

事实一再证明了这点。一些拉美国家的现代化运动持续了一个多世纪，至今仍然社会动荡、经济萧条；非洲国家的现代化之路也是困难重重……越来越多的人意识到，现代化与西方化之间不能画等号，那些在发展马拉松中落后的国家需要更多选项。

英国著名学者马丁·雅克指出，“中国的崛起为发展中国家提供了发展的新道路与灵感”。这条道路“新”在哪里？新就新在，它是中国共产党带领人民历经百年奋斗自主探索出来的，“具有中国特色、符合中国实际”。这条道路通向的目标是：对内实现全体人民共同富裕、人与自然和谐共生，对外推进世界和平发展、构建人类命运共同体，实现物质文明、政治文明、精神文明、社会文明、生态文明协调发展。

可见，“中国式现代化道路”既汲取了东西方现代化道路的一些有益经验，又超越了西方现代化模式的弊端，是中共带领人民立足国情自己走出来的。这不仅开辟了人类实现现代化的新路径，也为人类文明创造出一种新形态。巴西研究中国问题的学者埃万德罗·卡瓦略指出，“西方国家企图通过全球化来推行它们的价值观，无视其他国家人民在价值观、生活习惯等方面的差异，这是殖民思维，而中国的现代化道路有其鲜明特点，更具包容性”。

事实充分证明了这条道路的正确与成功。曾经，中国连火柴和铁钉都要进口，如今已成为 “世界工厂”和“创新试验场”；拥有高速铁路里程接近4万公里，居全球首位；中国老百姓在家动动手指就能买遍全球好货……在中国共产党的带领下，中国人民开展工业化建设、实行改革开放、消除绝对贫困、全面建成小康社会、加大自主创新，在建设现代化道路上创造了一个又一个奇迹。

鞋子合不合脚，只有自己知道。一百年来，中共带领中国人民蹚出这条成功的现代化道路，其中最宝贵的经验是，一定要找到适合本国国情的发展道路，生搬硬套不可行；以人民为中心、走自己的路，才是正道。

“中国式现代化道路”的成功，也给那些热衷制度输出、到处制造“颜色革命”的西方国家提了个醒：现代化不是少数国家的专利，将自身发展模式强加于人不行，更不能以现代化之名进行对外掠夺，剥夺其他国家正当发展权利。

走过百年，中共带领人民开创的现代化道路让中国与世界互利共赢。未来，中共将沿着这条正确道路继续走下去，让中国人民与世界人民都过上更加美好的生活。正如卡瓦略所说，“中国成功开辟了一条中国式现代化道路。未来，中国将不断推动构建人类命运共同体，引领人类迈向历史新阶段”。

来源：央视新闻客户端

(责编：岳弘彬、牛镛)