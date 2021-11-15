段 悦

金秋，上海。一次开放的盛会，再次如约而至。

在第四届进博会上，企业展设六大展区，展览总面积达到36.6万平方米；来自127个国家和地区的近3000家参展商亮相企业展，58个国家和3个国际组织参加线上国家展；世界500强及行业龙头企业数量达281家、近40家为首次亮相的新朋友。尽管受到新冠肺炎疫情影响，但本届进博会“朋友圈”进一步扩大，按一年计意向成交金额达707.2亿美元，海内外网友累计访问量超过5800万次……

在疫情持续蔓延、世界经济持续低迷的背景下，进博会“越办越好”，给世界带来一份“中国承诺”，以累累硕果彰显了开放的中国的魅力与实力，成为后疫情时代推动国际贸易增长和世界经济发展的一支积极力量，体现了中国同世界分享市场机遇的真诚愿望，为世界经济复苏注入了信心和动力。

近距离观察本届进博会，开放、创新、绿色无疑是三个关键词。

“进博会让全球看到中国市场持续扩大开放的决心”

开放是进博会一以贯之、始终不变的特色。习近平主席以视频方式出席开幕式并发表题为《让开放的春风温暖世界》的主旨演讲，强调“中国扩大高水平开放的决心不会变，同世界分享发展机遇的决心不会变，推动经济全球化朝着更加开放、包容、普惠、平衡、共赢方向发展的决心不会变”，再次向世界宣示了中国扩大开放的坚定信心和决心。

“进博会让全球看到中国持续扩大开放的决心。”丹佛斯中国区总裁徐阳认为，在当前疫情仍在全球蔓延的背景下，进博会一方面为外资企业提供了展示世界级产品、技术和方案的平台，另一方面也为参展企业提供了感受中国巨大市场需求、优化营商环境的机遇。

“2021年是中国‘十四五’开局之年，也是加入世界贸易组织20周年。”百时美施贵宝中国大陆及香港地区总裁陈思渊表示，在这具有历史性意义的一年，进博会如约而至不仅展现了中国经济的正能量，也为全球开放型经济发展注入了信心。

“本届进博会成功举办充分彰显了中国强劲的经济动力与持续扩大开放的决心。”戴尔科技集团全球副总裁周兵认为，贸易是最好的沟通，进博会为开放贸易打开了大门，体现出中国市场开放的魅力，为各个国家和各行各业的交流合作提供了一个无与伦比的平台。

我们构建新发展格局不是要关起门来搞封闭运行，而是既要坚定实施扩大内需战略，也要更大力度扩大对外开放。进博会在我国加快构建新发展格局中具有重要示范意义。“我国坚定不移维护真正的多边主义、坚定不移同世界共享市场机遇、坚定不移推动高水平开放、坚定不移维护世界共同利益，为应对全球性挑战贡献了中国智慧、中国方案与中国路径。”浙江大学国际战略与法律研究院常务副院长程乐表示。

进博会已经成为创新技术展示平台和国际创新协作平台

党的十九届五中全会提出，坚持创新在我国现代化建设全局中处在核心地位。中国有14亿多人口，中等收入群体规模超过4亿，是全球最具潜力的大市场。近年来，我国实施创新驱动发展战略，科技创新由跟跑为主转向更多领域并跑、领跑，成为全球瞩目的创新创业热土。

广大外资企业对我国近年来的创新发展成就和活力感同身受。“在积极鼓励创新的政策之下，中国的基础研究和前沿技术创新能力显著增强，产业技术创新取得多方面突破，科技产品逐渐走入日常，知识产权产出水平大幅度提高，科技投入规模和强度也持续提高。”邓白氏有关负责人表示。众多创新成就使世界不仅进一步认识了“中国质造”，更看到了“中国智造”的无限潜力。

在浓烈创新氛围的带动下，进博会也成为创新产品与服务的展示平台。本届进博会汇聚了各行业最前沿的产品和技术，其中全球首发、亚洲首秀和中国首展产品超过40件。比如，德州仪器展区展出了包括基于氮化镓（GaN）产品和技术的工业设计，适用场景涵盖充电桩、太阳能逆变器、储能及5G场；丹佛斯公司展示了磁悬浮无油离心压缩机，其高效节能、体积紧凑、静音、零衰减等特点适用于商用建筑、医院、地铁等多种应用场景。医疗器械及医药保健展区，共有来自33个国家和地区的近350家企业参展，其中世界500强龙头70多家，带来的展品涵盖健康科技、免疫肿瘤、心血管、微生物、生物疫苗等领域。借助我国广大内需市场，这些创新产品与服务的发布和展示，将进一步激发全球创新潜能。

创新需要加强协作，进博会成为我国推动创新合作、同世界分享发展机遇的平台。在上海市委常委、浦东新区区委书记朱芝松的见证下，美国恩艾仪器与张江集团达成战略合作，协同推动全球科技创新合作，打通产品全生命周期的测试、测量和计算平台，加速张江硬科技中小企业新产品和新技术的原型验证和商业化进程。

从绿色发展中寻找发展的机遇和动力

每一届进博会都有新的元素加入，低碳绿色成为这一届进博会贯穿其中的重要主题。当前，全球气候变化和绿色低碳发展已经成为国际社会的重要关切。习近平总书记多次强调，我国将力争2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和。去年的进博会设立了以节能环保为主题的专区，今年对专区又进行了优化，更名为能源低碳及环保技术专区，并设置了“气候变化背景下的绿色发展和全球经贸新格局”分论坛，进一步讨论、拓展后疫情时代的全球绿色合作。

“我们需要向更加可持续的生产消费模式转变，贸易能使这一转变过程以对所有人都更公平的方式实现。”联合国助理秘书长、国际贸易中心执行主任帕梅拉·科克-汉密尔顿举例说，"我们可以支持推行可持续种植方式和低碳运输方式的贸易；可以通过创造对发展中国家中小微企业产品的需求，实现可持续发展目标和'人人享有体面工作'的目标；可以通过大力支持中小微企业向可持续商业模式的转变，实现可持续生产过程的发展目标。"

从展示环保产品到吸引众多提供绿色低碳解决方案的展商参与，进博会在低碳领域的重要平台作用日益凸显。在本届进博会上，不仅有大批体现绿色、环保、可持续发展理念的产品首发首秀，也聚集了众多提供绿色创新技术、零碳解决方案的海外参展商。在技术装备展区，丹麦风能技术企业维斯塔斯展出了新机型V236-15 MWTM，其单机叶轮扫风面积超过4.3万平方米以上，年发电量可以满足约2万户家庭用电，同时可减少超过3.8吨二氧化碳排放。

随着本届进博会闭幕，不少参展企业的工作人员开始在展馆前合影留念……让我们明年继续相约金秋上海，共同汇聚“四叶草”。

(责编：艾雯、常红)