人民网讯 比尔及梅琳达·盖茨基金会、瑞典国际开发合作署和联合国儿童基金会宣布提供 1.5亿美元资金担保，用于支持联合国儿童基金会为中低收入国家采购疫苗和其他医疗卫生用品。这笔新的承诺有效期为四年，将用于帮助联合国儿童基金会采购新冠检测试剂、药物和疫苗，减轻新冠疫情对常规免疫工作的影响以及支持其他基本卫生用品的采购。

这笔资金担保的有效期持续到2025年，同时结合受援国的国内资金，用于维持国家免疫计划的实施，包括新冠疫苗接种工作，以及及时采购基本医疗卫生用品。许多中低收入国家依靠联合国儿童基金会的采购服务才能获得各类可负担的基础医疗卫生用品，以满足应急响应和日常需求。受新冠疫情影响，几十年来为提升儿童生存状况而付出的努力岌岌可危，诊断用品、注射器和制氧机等能够挽救生命的基本医疗卫生用品的可靠和稳定供应受到严重影响，这笔担保将有助于改善这一状况。

盖茨基金会全球发展项目总裁克里斯·埃利亚斯表示：“如果用来改善全人类健康的关键用品都像拍卖一样价高者得，那么贫困国家就只能被迫放弃，但世界不应该按照这样的系统运转。获得诊断工具、药物、疫苗和其他基本医疗卫生用品，对于各个国家保护民众免受新冠和其他健康威胁而言至关重要。这笔担保能够确保联合国儿童基金会拥有充分的资源和能力，持续为最需要帮助的人们采购可负担的挽救生命的工具。”

瑞典国际开发合作署国际组织和政策支持部主任塞西莉亚·沙普表示：“我们非常荣幸能与比尔及梅琳达·盖茨基金会一起部署创新融资机制，帮助联合国儿童基金会进一步扩大工作。中低收入国家的卫生系统在新冠疫情中受到了不成比例的冲击，能否获得医疗卫生用品对于他们抗击疫情尤为重要。”

自2017年起，联合国儿童基金会已利用资金保证加速采购并交付了价值9亿美元的物资用品，其中包括为100个多个国家供应的8.4亿剂疫苗。联合国儿童基金会在2020年大幅提升了融资能力，以支持新冠相关产品和其他基本用品的采购。此外，联合国儿童基金会还锁定了超低温冷链存储、注射器、诊断用品、制氧机和其他基本用品的供应，将它们的常规交付时间缩短了最多5个月。当新冠疫情对卫生系统带来沉重压力时，这样的支持对于保护并加强卫生系统的关键环节来说至关重要，从而确保所有儿童能继续接种疫苗并获得其他挽救生命的医疗干预。

联合国儿童基金会全球供应司司长埃特莱娃·卡迪利表示：“新冠疫情已经充分说明，获得医疗服务和疫苗等重要卫生用品方面的不平等，不仅对弱势人群不利，而且让所有人都受影响。即使面临着疫情的持续压力，我们也必须保证基本医疗的持续供应，并进一步扩大规模，覆盖之前被忽略的群体。目前所承诺的资金担保和国内资源将帮助人们更加公平地获得关键的新冠工具，进一步控制疫情，同时确保所有儿童在需要的时候，能够获得疫苗和其他挽救生命的医疗供给。”

(责编：苏缨翔、常红)