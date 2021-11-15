人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

以色列批准为5至11岁儿童接种新冠疫苗

2021年11月15日10:47 | 来源：新华网
小字号

　　新华社耶路撒冷11月14日电（记者尚昊 吕迎旭）以色列卫生部14日发表声明说，卫生部总干事纳赫曼·阿什已批准为该国5至11岁儿童接种新冠疫苗，该年龄段的疫苗接种开始时间“将在未来几天内确定”。

　　声明说，美国辉瑞公司数据显示，辉瑞疫苗预防5至11岁儿童感染新冠病毒的有效率接近91%。以卫生部疫苗接种咨询委员会的大部分成员认为该年龄段儿童“接种（新冠）疫苗的收益大于风险”。

　　以色列总理贝内特同日表示，父母们应“保护他们的孩子并让他们接种疫苗”。

　　另据以媒体报道，国家新冠项目负责人萨尔曼·扎尔卡14日表示，用于儿童接种的新冠疫苗将在一周内运抵以色列。报道还说，5至11岁儿童接种新冠疫苗的剂量将是12岁及以上年龄段人群适用剂量的三分之一。

　　以色列自2020年12月开始新冠疫苗接种工作，目前为12岁及以上年龄段人群接种，主要采用的是辉瑞疫苗。数据显示，截至14日，该国930万人口中约626万人已至少接种一剂疫苗，约575万人完成两剂疫苗接种，约402万人接种了疫苗加强针。

　　数据显示，截至14日，以色列累计确诊新冠病例约134万例，累计死亡8140例。近来，以色列新冠疫情逐渐缓和。该国政府已从11月1日起有条件允许外国游客入境，11月9日又宣布将进一步放宽国内疫情防控措施。

(责编：高歌、燕勐)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部