新华社耶路撒冷11月14日电（记者尚昊 吕迎旭）以色列卫生部14日发表声明说，卫生部总干事纳赫曼·阿什已批准为该国5至11岁儿童接种新冠疫苗，该年龄段的疫苗接种开始时间“将在未来几天内确定”。

声明说，美国辉瑞公司数据显示，辉瑞疫苗预防5至11岁儿童感染新冠病毒的有效率接近91%。以卫生部疫苗接种咨询委员会的大部分成员认为该年龄段儿童“接种（新冠）疫苗的收益大于风险”。

以色列总理贝内特同日表示，父母们应“保护他们的孩子并让他们接种疫苗”。

另据以媒体报道，国家新冠项目负责人萨尔曼·扎尔卡14日表示，用于儿童接种的新冠疫苗将在一周内运抵以色列。报道还说，5至11岁儿童接种新冠疫苗的剂量将是12岁及以上年龄段人群适用剂量的三分之一。

以色列自2020年12月开始新冠疫苗接种工作，目前为12岁及以上年龄段人群接种，主要采用的是辉瑞疫苗。数据显示，截至14日，该国930万人口中约626万人已至少接种一剂疫苗，约575万人完成两剂疫苗接种，约402万人接种了疫苗加强针。

数据显示，截至14日，以色列累计确诊新冠病例约134万例，累计死亡8140例。近来，以色列新冠疫情逐渐缓和。该国政府已从11月1日起有条件允许外国游客入境，11月9日又宣布将进一步放宽国内疫情防控措施。

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