人民网约翰内斯堡11月14日电 （邹松）11月14日，约翰内斯堡大学（简称“约堡大学”）首届中医师继续教育培训顺利于线上举办，中国驻南非大使馆教育参赞李旭东、约堡孔院中方院长彭奕、南非卫生部健康职业联合会中医及针灸分会负责人达仁·卡朋特，约堡大学健康科学学院院长悉安·康出席开幕式。

本次培训由约堡大学补充医学系、约堡孔院及非洲中医及针灸学会联合举办，来自南非、中国、香港、美国等国家和地区近200名专家、学者及南非当地补充医学医师参加此次培训。据了解，南非注册中医师每2年需要40个继续教育学分。该培训通过南非健康职业联合会认证，是南非补充医学（含中医）医师的继续教育培训项目，旨在提高本地中医及针灸医师的临床和科研能力。

使馆教育参赞李旭东代表使馆向本次中医师继续教育培训的顺利举办表示祝贺，指出中医有利于促进南非民众健康，提高公共卫生水平。使馆教育部支持中医的非洲本土化，相信此次中医师培训将极大促进在南中医师及在校学生的知识和临床技能。约堡大学、约堡孔院及非洲中医针灸学会的紧密合作将为南非中医高等教育起到促进作用。

约堡孔院中方院长彭奕表示中医是中华文化的瑰宝，中医在本次新冠疫情中的贡献，充分体现了中医的优势。约堡孔院支持补充医学系中医针灸专业的发展，并为该专业的学生开设特色的中医汉语课程，受到学生的好评。作为当地中医师的学术团体，相信非洲中医及针灸学会将有效地促进南非中医及针灸专业的健康发展。

南非卫生部健康职业联合会中医及针灸分会负责人达仁·卡朋特指出中医在南非越来越受到欢迎和重视，中医和针灸在保障南非民众健康方面发挥了极大的作用。约堡大学是目前南非唯一正常运作并招收新生，提供针灸课程的高等院校；也是南非首个提供补充医学本科、硕士及博士研究生教育的高等院校，包括中医及针灸方向。同时指出了非洲中医及针灸学会在促进南非中医高等教育和大众医疗等方面的作用。

约堡大学健康科学学院院长悉安·康首先为论坛的成功举办表示祝贺，指出健康科学学院致力于提高南非健康相关学科的教学质量，为南非乃至非洲培养本地化医务人员。自2020年以来，约堡大学提供针灸高等教育，为当地培养中医针灸高层次人才提供保障。约堡大学的针灸中心及针灸博物馆为学生提供丰富的临床和实践机会。

本次论坛有来自中国及南非多位专家学者参与汇报，主要围绕中医和针灸非洲本土化等相关主题。值得一提的是，约堡大学硕士生导师胡紫景汇报了在南非应用中医药治疗新冠肺炎案例以及南非本地民众对中医药治疗新冠肺炎的看法，该课题是南非首个针对南非本地人群应用中医药的研究。研究表明，中医药在南非本地治疗新冠肺炎获得良好效果，许多南非民众支持并已接受中医药治疗新冠肺炎。

(责编：苏缨翔、常红)