中美艺术家合唱《从茉莉花到图兰朵》。新华社记者 李睿摄

人民网纽约11月13日电 （记者李晓宏）经过600余天的“休止符”后，世界著名艺术殿堂纽约林肯中心再度迎来“中国风”。当地时间11月13日晚7时30分，由中国对外文化集团有限公司出品的“中华风韵”交响音乐会“东西之间”在林肯中心大卫·寇克剧院激情奏响。

“音乐是连接人们心灵的桥梁，可以拉近彼此距离，促进相互了解。”中国驻纽约总领事黄屏致信祝贺演出成功，“虽然疫情阻断了中美两国之间的人员来往，但是阻挡不了两国人民之间的深厚情谊和对艺术及美好生活的热切追求。”

当晚，音乐会以《中华风韵组曲》开场。两段熟悉的中国民族舞剧配乐，让大卫·寇克剧院的老观众忆起曾在这里上演的《十里红妆》和《沙湾往事》，观众的激情被重新点燃。大都会歌剧院全美声乐大赛金奖得主、青年男低音歌唱家苏冠搏登场演唱的《大江东去》，将这支1920年以苏轼《念奴娇·赤壁怀古》为歌词创作的艺术歌曲演绎得荡气回肠，让现场热流涌动。与之交相辉映的，还有两位美国女高音霍莉·弗莱克、埃丝特·莫琳·凯莉用中文献唱的新作《枫桥夜泊》和《咏鹅·咏雪》，她们字正腔圆的“鹅，鹅，鹅，曲项向天歌”的咏叹，令观众惊喜连连，心花怒放。

由格莱美奖得主、纽约大都会歌剧院史上首位华人声部首席胡盛华担纲独奏的小提琴协奏曲《梁山伯与祝英台》掀起晚会的高潮。作为中国交响音乐民族化里程碑式的作品，“梁祝”的旋律早已名扬海外。当晚，身着红色丝绸上衣的胡盛华手起弦动，韵味十足的“梁祝”瞬间流淌出来，婉转悠扬，如歌如舞，如泣如诉，酣畅淋漓，令观众百感交集、心潮起伏。随后奏响的美国名曲《阿巴拉契亚之春》，同样取材于美国家喻户晓的民间曲调。这支由第一位被认为有美国本土风的作曲家阿隆·科普兰谱写的乐曲，带给观众疫后的生机盎然和梦想希望。

这场以“东西之间”为主题的音乐会精彩纷呈。二胡演奏家陈洁冰与纽约城市芭蕾舞团交响乐团携手奉上的二胡协奏曲《长城随想》，在中国恢复联合国合法席位50周年之际，不禁令人想起其背后的创作往事。1978年，作曲家刘文金随中国艺术团访问美国，看见纽约联合国大厦休息厅里挂着一幅巨大的万里长城彩色壁毯，感慨万千，回到中国后潜心创作出这部中西合璧的音乐佳作。今天，这支协奏曲赢得美国观众如潮掌声。

音乐会在中美艺术家联袂演唱的《从茉莉花到图兰朵》的歌声中圆满落幕。江苏民歌“茉莉花”邂逅普契尼的“茉莉花”碰撞出的动人火花，成为当晚观众美好的集体记忆。女高音歌唱家霍莉·弗莱克表示，中国文化有独特魅力，能让人陶醉其中，中西交融的演出方式是一种创新，能增进双方文化交流。男低音歌唱家苏冠搏说，自己来美国打拼多年的一个梦想，就是把祖国的歌曲带到世界著名舞台上。

为促进中美两国间的文化交流，中国对外文化集团跨越重洋、克服阻碍，在深秋时节，为纽约观众带来由中美艺术家联袂演出的音乐会，吸引了大批美国观众，售票很快告罄，剧场爆满。“‘梁祝’一响起，归心似箭。”观看演出的张女士说，“海外游子在他乡听到这些熟悉的旋律，激动又感动！”“音乐会的节目经过精心挑选，演出精湛。”家住长岛的王先生说，再次看到中国的演出，释放了憋闷已久的感情，让我心生暖意和希望。音乐会指挥蔡金冬说得好：音乐无国界。

“中美人民的友谊有着深厚的人文基础，中美两国友好合作关系关乎两国人民的福祉，有助于推动世界和平稳定与繁荣。”黄屏说，多年来，包括艺术领域在内的中美各界民间人士加入到推动中美关系发展的伟大事业中，为两国关系健康稳定发展做出了积极贡献。

据悉，中国对外文化集团有限公司自2009年起着力打造文化交流品牌“中华风韵”，旨在推送中国表演艺术精品力作登陆世界各国主流剧院，提升中华文化影响力。此前已在林肯中心推出《牡丹亭》《丝路花雨》《十里红妆》《花木兰》《沙湾往事》《孔子》《朱鹮》《昭君出塞》等一系列中国民族舞剧。今年，“中华风韵”项目与纽约城市芭蕾舞团交响乐团合作，为久别重逢的纽约观众带来充满东方韵味的艺术体验与温暖人心的音乐抚慰。

(责编：苏缨翔、常红)