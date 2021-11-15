新华社莫斯科11月14日电（记者华迪）俄罗斯总统普京14日表示，俄罗斯与当前波兰和白俄罗斯边境难民危机毫无关系。

普京当天在俄罗斯第一电视台播出的一档节目中表示，俄罗斯与波白边境难民危机毫无关系，指责俄罗斯的人只是想借此推脱责任，倒打一耙。

普京说，他是通过媒体了解到波白边境难民危机的，在此之前他从未与白俄罗斯总统卢卡申科讨论过这一问题。在难民危机发生后，他与卢卡申科进行了两次电话通话。

当天早些时候，英国外交大臣特拉斯称波白边境难民危机是“精心设计的危机”，旨在借此分散对白俄罗斯政府“侵犯人权”等行为的注意力。特拉斯认为，俄方应为波白边境难民危机负责。

俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃就此回应说，英国对伊拉克难民负有历史责任，无权在难民危机中指责俄罗斯。

今年8月以来，为进入德国等西欧国家，越来越多来自中东的难民取道白俄罗斯进入欧盟成员国波兰和立陶宛，波立两国边境管控压力随之加大。据报道，由于边境地区没有足够的食品、水和医疗保障，再加上需要躲避波兰和立陶宛方面的抓捕，大量难民处境艰难，已有多人死亡。波兰、立陶宛及欧盟将当前难民危机归咎于白俄罗斯，但白方表示是西方制裁导致其无力控制难民潮。

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