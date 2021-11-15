海外网 赵壹晨

“抱歉让大家久等了！”未见其人，先闻其声，萨尔瓦多驻华大使阿尔多·阿尔瓦雷斯赶到使馆会客厅。采访时大使公务繁忙，使馆工作人员说，听闻“我在中国当大使”栏目组到来，处理完突发事务后，大使在使馆区一路小跑，急忙赶回办公室接受采访。

大使热情地向栏目组介绍萨尔瓦多特色艺术品与特产。长长的走廊两侧悬挂着多幅由大面积色块拼接而成的抽象绘画作品，色彩艳丽，风格明快，视觉冲击力极强。尽管作品笔触抽象，却仍能从人物、陶器、花朵、水果、房屋的轮廓中，隐约看出萨尔瓦多当地人的性格特点与丰富生活。这些充满中美洲风情的艺术品静静地陈列在使馆各个角落，它们像是无声的讲述者，每一抹色彩、每一处雕刻，仿佛都在娓娓述说这片土地的别样风情。

大使介绍说，如“调色板”一般的五彩图案在萨尔瓦多无处不在，“衣服上、手袋上、墙壁上……五彩图案存在于任何人们能想到的物品上，这就是我们国家的标志。”

“说到国家标志，咖啡更是萨尔瓦多的标志性特产。”大使放下手里的五彩布艺手袋，拿起一袋粗麻编织包装的咖啡豆“推销”。萨尔瓦多作为世界咖啡知名产地之一，所产咖啡体轻、芳香、纯正、略酸，尤其是在低温下种植的咖啡有更加香醇的口感，因此“萨尔瓦多拥有世界知名的精品咖啡”。

展望未来，大使期待萨尔瓦多咖啡的浓浓醇香会飘过大洋，吸引更多中国消费者，“现在中国年轻人越来越喜欢喝咖啡，这对萨尔瓦多咖啡是一个利好消息。”

采访结束后，我们将大使的“带货视频”制作成短视频《萨尔瓦多驻华大使变身“带货官”》并在海内外社交媒体发布，几个小时内浏览量超过50万人次。不少网友已经被萨尔瓦多咖啡豆“种草”，纷纷评论留言称“大使好敬业”“咖啡在哪里下单？这就来”。

(责编：杨光宇、胡永秋)