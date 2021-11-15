海外网 吴正丹

萨尔瓦多阿塔科街道上的壁画。

萨尔瓦多驻华大使馆供图

萨尔瓦多火山国家公园。

萨尔瓦多驻华大使馆供图

绵延的火山、神秘的玛雅文明遗迹、一望无际的咖啡种植园……地处中美洲心脏地带的萨尔瓦多，历史悠久，景色旖旎，以“火山之国”“咖啡之国”等闻名于世，成为吸引全球游客驻足的观光胜地。

乘飞机去往西濒太平洋、东南邻丰塞卡湾的萨尔瓦多，从舷窗俯瞰，湛蓝的大海中宛如镶嵌着一颗绿宝石。这个坐落在火山上的国家绿意盎然，群山也因覆盖茂密的绿色植被尽显妩媚多姿，这是萨尔瓦多留给游客的第一印象。

首都圣萨尔瓦多是“火山之国”中的“火山之城”，与首都同名的圣萨尔瓦多火山环抱着这个城市。从首都出发西行60公里，萨尔瓦多最高的火山——圣安娜火山屹立于此。它形成于250万年前，海拔2380米，火山口是一汪云雾缭绕而又翠色欲滴的火山湖，这与不远处的科阿特佩克湖相映成趣，好似两颗璀璨的夜明珠。

历史上，持续的火山喷发不断重塑萨尔瓦多的地貌，留下了为数众多的湖泊与蜿蜒曲折的河流。同时，肥沃的火山土壤加上适宜的气候，也令萨尔瓦多凭借得天独厚的环境优势成为优质咖啡豆的原产地。每年5月来到萨尔瓦多小镇阿塔科，远眺那里漫山遍野的咖啡豆种植园，咖啡花开遍火山，留下版画似的条纹印记；待到10月丰收采摘，品一品萨尔瓦多咖啡，浓郁飘香令人流连忘返。

不只是壮美的火山湖、肥沃的咖啡园，火山灰还曾尘封起萨尔瓦多中部山谷里的玛雅文明。距离萨尔瓦多首都约40公里的拉利伯塔德地区，有一处玛雅文明遗址——霍亚·德·塞伦，意即“塞伦的珍宝”。公元600年前后，萨尔瓦多中部的洛马·卡尔德拉火山爆发，岩浆和火山灰吞没了方圆10公里内的玛雅村落。直到20世纪70年代，“塞伦的珍宝”偶然间被考古学家发现，并于1993年进入联合国教科文组织世界遗产名录。

与地球另一端古罗马的庞贝古城形成鲜明对比，“塞伦的珍宝”并没有发现人类遗骸或是人类殒命于灾难的迹象。考古学家据此推测，当年玛雅人在火山爆发前就已完成了撤离工作。如今再看，昔日的火山口变成了美丽的火山湖，层层火山土壤上生长出新的作物，孩童在遗址旁嬉闹……时间在这里仿佛按下暂停键，但生命依然生生不息。

萨尔瓦多令人着迷的旅行体验还有很多，比如在文化之都苏奇托托学习传统靛蓝染料制作织品的原始工艺，在冲浪爱好者的天堂埃尔敦科海滩逐浪，在因普斯博尔国家公园险峻的峡谷间探险……多彩的萨尔瓦多值得一游。

(责编：杨光宇、胡永秋)