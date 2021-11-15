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中国是值得信赖的伙伴（大使说）

阿尔多·阿尔瓦雷斯
2021年11月15日05:51 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　前不久，我们与哥斯达黎加驻中国大使馆的朋友们共同庆祝了独立日。每年9月15日，从危地马拉到哥斯达黎加，所有的中美洲国家都会庆祝这一节日。2021年是萨尔瓦多共和国独立200周年，很高兴我能在北京亲历这个重要时刻。

　　萨尔瓦多正处于新的时代，面临新的政治与社会发展格局。我们要在经济上实现自给自足，提高人民生活水平，消除历史遗留的贫困问题，为人民提供更多更好的就业机会。此外，我们还要将萨尔瓦多建设成为一个独立自主的国家，我们愿意和世界上所有的国家做朋友。

　　今年8月，我们举办了萨尔瓦多与中国建交3周年的庆祝活动。事实证明，中国是一个值得信任的伙伴。目前，中国在萨开展了一系列基建援助与投资合作项目，我们对此深表感激。此外，在抗击疫情的关键时刻，中国向我们提供了新冠肺炎疫苗，帮助萨尔瓦多快速、及时地进行了疫苗接种，挽救了成千上万个生命，我们对此同样感激不尽。中华人民共和国坚守承诺，严格遵守国际法，奉行和平的外交政策，对他国内部事务表现出充分的尊重，是值得信赖的伙伴。

　　有鉴于此，欣逢萨中建交3周年，我们希望能够以此为新起点，未来进一步增强两国在贸易、经济、政治、文化以及学术等领域的合作与联系，这也是我来中国这个伟大国家担任大使的首要目标之一。

　　（作者为萨尔瓦多驻华大使）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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