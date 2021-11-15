海外网 张六陆

萨尔瓦多驻华大使阿尔多·阿尔瓦雷斯近照。

海外网 季星兆摄

“火山之国”萨尔瓦多位于中美洲北部，风景优美，气候宜人，盛产咖啡、蔗糖等优质产品。2018年8月21日，中国与萨尔瓦多正式建交，萨尔瓦多成为中国第178个建交国。“萨尔瓦多是中国的新朋友。3年多来，我亲眼见证了两国关系的快速发展。”萨尔瓦多新任驻华大使阿尔多·阿尔瓦雷斯接受人民日报海外网专访时表示，相信在双方共同努力下，走上快车道的萨中关系将会越走越稳、越走越远。

“与中国有特别的缘分”

在阿尔瓦雷斯看来，中国有特别的意义。“中国是我外交生涯的第一站，此次赴华也是我第一次来到中国。”出任驻华大使前，阿尔瓦雷斯是一位国际法和国际关系领域的学者，他有不少学生在萨尔瓦多驻外大使馆、领事馆工作。“得知我将出任驻华大使后，他们从世界各地祝贺我。”阿尔瓦雷斯自豪地说。

从学者到大使，阿尔瓦雷斯职业生涯看似意外“转轨”的背后，是中萨关系愈发紧密的“必然”。“我觉得与中国有特别的缘分。我过去的学术研究也为出任驻华大使奠定了基础。”阿尔瓦雷斯表示，过去十几年任职大学教授期间，他也一直关注亚洲与中国的发展变化。当看到中国不断迈向开放进步与繁荣富强，阿尔瓦雷斯对中国产生浓厚兴趣。“此前我更了解欧洲、北美和拉美，但对于太平洋彼岸的中国，我只有书本中的知识框架。”阿尔瓦雷斯说，“我一直很想到中国来，亲身感受它的文化特色、政治理念和价值观。”

随着中萨建交，阿尔瓦雷斯的“心愿”得以实现。他说：“我曾数次接到出使他国的邀请，但最令我心动的还是中国。萨尔瓦多政府高度重视发展对华关系。萨尔瓦多驻华大使馆代表我们对未来的愿景，萨尔瓦多也关注世界的东方。”

两国“患难见真情”

萨尔瓦多从世界的东方看到了什么？“在与世界各国打交道时，中国愿意与其他国家合作，不附带任何条件，不干涉别国内政，中国追求的是共赢。”阿尔瓦雷斯说。

以中国疫苗国际援助为例，在全球疫苗短缺之时，中国在保证本国人民健康的同时，愿意同世界各国的朋友分享疫苗、开展技术合作。今年早些时候，中国疫苗运抵萨尔瓦多，为萨防疫工作注入动力。“第一个愿意向我们提供疫苗的，就是中国。中国疫苗已在萨全国境内展开接种，受到社会各界好评。中国疫苗安全有效，萨尔瓦多人民非常满意。”阿尔瓦雷斯高兴地说，“萨尔瓦多目前收到了多种疫苗，但大多数人接种的是中国疫苗。”

“人们常说‘患难见真情’。在困难时刻，只有真正的朋友会留在身边。”阿尔瓦雷斯表示，美洲整体疫苗短缺，有些国家至今都难获得疫苗，中国的帮助对地区防疫意义重大。目前，中国疫苗惠及阿根廷、智利、巴西、哥斯达黎加等拉美国家，阿尔瓦雷斯说：“中国不断深化与发展中国家的合作，并且积极承担大国责任，展现了大国担当。”

中萨经贸往来势头良好

“我此次赴华肩负增进两国关系的重任，这给了我力量。”深化中萨经贸合作是阿尔瓦雷斯的工作重点之一。建交3年来，两国经贸往来保持良好发展势头，2020年，两国贸易总额达11.1亿美元，其中萨尔瓦多对华出口1.72亿美元，同比增长51.6%。蔗糖、咖啡等萨特色产品也逐渐在中国市场打出了知名度。在阿尔瓦雷斯看来，中国经济的转型和发展是萨尔瓦多的机遇。“不仅是蔗糖和咖啡，我们还希望向中国出口牛肉等萨尔瓦多产品。”阿尔瓦雷斯说，“中国市场需求量大，这会助力萨尔瓦多农业发展。”

“提速”是阿尔瓦雷斯对萨中关系期待的关键词。他特别提到拉利伯塔德码头、国家图书馆、伊洛潘戈供水、国家体育场等中方援萨项目施工的最新进展。“疫情给建设施工带来一定困难，项目进展速度或有放缓，但并未停止。”阿尔瓦雷斯说，“萨尔瓦多对这些项目充满感激和期待，希望能尽快完工。”

阿尔瓦雷斯还向中国游客发出邀请。他希望在疫情得到控制后，能有更多中国游客做客萨尔瓦多，“萨尔瓦多拥有世界上最优质的冲浪海滩，可以让游客享受‘早吃海鲜出海、午登山巅赏景、晚宿河谷休憩’的丰富体验。”阿尔瓦雷斯表示，旅游业是萨尔瓦多愿与中国深化合作的领域之一，期待疫情之后旅游业可以在促进萨中民心相通方面发挥更大作用。

(责编：杨光宇、胡永秋)