█ 受访专家：中国（海南）改革发展研究院院长 迟福林

图为观众在今年举行的首届中国国际消费品博览会现场体验自行车。参展商带来的运动器械等产品吸引了诸多观众现场体验、咨询。

新华社记者 张丽芸摄

日本经济新闻网站报道称，从中国国家主席习近平近日在第四届进博会开幕式上发表的主旨演讲可看出，中国将以积极开放态度参与数字经济、贸易和环境、产业补贴、国有企业等议题谈判，维护多边贸易体制国际规则制定的主渠道地位，维护全球产业链、供应链稳定。

面对世界政治经济格局的深刻复杂变化，面对百年不遇的全球疫情大流行与多种全球性危机叠加的严峻挑战，中国着力构建新发展格局，坚定推动高水平开放，既是扩大内需、保持经济持续增长、推动全球经济稳定与复苏的重要举措，也是深度融入世界经济、推进经济全球化的战略抉择。

当前，中国仍处于经济转型升级的关键时期，短期面临较大压力，但中长期蕴藏着巨大潜力。同时，中国产业结构优化调整将形成巨大市场空间。未来5至10年，伴随着服务型消费的较快增长，中国服务型、创新型、绿色型与开放型经济形态将逐步形成，由此带来相当大的市场空间。

中国市场潜力的释放，是全球市场的重大利好。实践充分表明，中国推进建设高水平开放型经济体制，有利于充分释放市场的潜力与活力，有利于深度融入全球经济，推动构建开放型世界经济。

推动高水平开放与高质量市场经济的融合。中国的市场化改革，旨在使国家计划主导的工业化转变为市场主导的工业化，使资源配置由行政主导转变为市场决定。随着经济服务化进程的加快，高水平开放与高质量市场经济直接融合，以开放促改革，以改革促开放，赢得国际经济合作竞争的主动。市场是全球最稀缺的资源。强大的国内市场是中国2035年基本实现社会主义现代化远景目标的重要动力和底气。以扩大内需为基本导向的高水平开放，就是要实现内外市场联动、要素资源共享，形成更高水平开放合作的新发展格局。

以制度型开放推动构建高水平开放型经济新体制。制度型开放意味着对外开放的重点向国内制度层面延伸。制度型开放的重大任务在于打造市场化、法治化、国际化的营商环境，在公平竞争、反垄断、市场透明、知识产权保护等方面强化制度性安排。例如，进一步完善外商投资准入前国民待遇加负面清单管理制度，落实准入后国民待遇；加快服务业领域与高水平国际规则对接；主动对接全球高水平经贸规则；强化财产权与知识产权保护，最大限度激发市场活力与创新活力等。

推动服务贸易的开放进程。近年来，在产业结构变革加速与服务业市场开放的双重推动下，中国服务贸易快速发展。同时，伴随着经济服务化进程的加快及城乡居民服务型消费潜力的不断释放，中国对现代生活性、生产性服务贸易的需求明显增强，服务贸易仍有很大发展空间。其中，数字服务贸易成为中国服务贸易领域的突出亮点。初步估计，到2025年，数字服务贸易占中国服务贸易总额的比重将达到50%左右。

近年来，从扩大出口到扩大进口，从商品市场开放扩大到服务业市场开放，从商品要素流动型开放延伸到规则、规制、管理、标准等制度型开放，中国开放的大门越开越大，开放的层次越来越深。中国推动高水平开放，不仅为推进多边、双边的自由贸易提供重要动力，还将提升中国参与全球经济治理的影响力和话语权。

未来，中国将继续为全球经济增长作出新的贡献。中国的发展需要世界，世界的发展需要中国。中国经济转型升级与内需潜力的释放，需要在高水平开放中实现，能源、技术、服务型消费都需要加大进口。同时，中国巨大市场潜力的释放，将为全球市场增添巨大活力。作为一个拥有14亿多人口、4亿多中等收入群体的全球最有潜力的大市场，中国以高水平开放推动构建新发展格局，不仅对自身实现高质量发展具有决定性意义，而且对世界经济增长与稳定将产生重大而积极的影响。

（本报记者 严 瑜采访整理）

(责编：杨光宇、胡永秋)