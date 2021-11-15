本报记者 严 瑜

11月8日，位于上海南京东路步行街的进博集市内，顾客在一处各国商品集中展示台前选购。

新华社记者 方 喆摄

11月10日，为期6天的第四届中国国际进口博览会落下帷幕。展览面积达36万平方米、58个国家和3个国际组织参加国家展、127个国家和地区近3000家参展商亮相企业展、按年计意向成交707.2亿美元……一连串亮眼数据尽显本届进博会的喜人成果，也让世界再次惊叹中国市场的潜力与魅力，再次见证中国扩大高水平开放的魄力与能力。

进博会“赢得声誉和威望”

当前，新冠肺炎疫情仍在全球蔓延，但第四届进博会的热度并未受到影响。数据显示，本届进博共有58个国家和3个国际组织参加国家展，来自127个国家和地区的近3000家参展商亮相企业展，国别和企业数均超过上届。在许多外媒看来，连续4年如期举办的进博会，已成为世界各国共享中国巨大市场的新窗口。

意大利《日报》网站近日报道称，经过3年的发展，进博会成为世界共享的公共产品，其国际采购、投资促进、人文交流、开放合作等四大平台作用日益重要。统计显示，参加过上届进博会的世界500强和行业龙头企业中有80%以上参加本届进博会，参会人数较去年也有所增加。该网站认为，在全球疫情持续蔓延的背景下，进博会为跨国公司展示新产品、建立新伙伴关系、开拓新市场提供了宝贵的舞台和渠道，成为世界一流的贸易平台。

各国企业踊跃参展的高涨热情，进一步彰显出进博会乃至中国市场难以抵挡的“万有引力”。

日本《朝日新闻》报道称，今年参展的美国企业和商业团体有200家左右，创历年之最。本届进博会鲜明反映出美企对中国市场巨大商机的重视。日本也竭力想在这个巨大的市场中分一杯羹，不少日本企业继去年之后，再次来到进博会，并带来最新款商品和技术，以期开拓中国市场。

塔斯社引述俄罗斯驻华商务代表阿列克谢·达赫诺夫斯基的话称，目前仅举办四届的进博会已在参展商和访客中赢得了声誉和威望。在这次展会上，俄罗斯出口商不仅向中国消费者提供了他们喜欢的食品，还带来了机械产品。

新加坡《联合早报》介绍，新加坡工商联合总会今年率领45家企业组团参展。在该报看来，作为疫后为数不多的大型国际展会，进博会是新加坡企业排除万难都要参加的重要活动。庞大的中国市场不仅为小众产品提供了增长空间，也是新产品试水的良田。

埃菲社称，西班牙和拉美地区重要国家也都参与了本届进博会。拉美最大经济体巴西对此次进博会充满期待，超过20家巴西企业参展。西班牙设立了一个农业食品行业的联合馆，大约有20家公司参展。这些公司“非常期待在中国市场上展示其最优质的产品”。而对墨西哥来说，其重点不仅在于增加中国市场现有的墨西哥产品的份额，更在于“提供多样化的产品”，以期满足中国消费者对该国产品愈发精细化的需求。

中国是“最有前途的市场”

尽管本届进博会已圆满落幕，但中国开放的大门不会关闭，只会越开越大。中国将继续向世界各国开放市场、分享机遇。

日本贸易振兴机构相关人士近日在接受采访时表示，得益于进博会“6天+365天”一站式交易服务平台，本届进博会结束后，该机构将在上海虹桥品汇开设1000平方米展位，常年展示进博会参展商品，以帮助日本企业持续在中国市场开拓销路。

新冠肺炎疫情给包括中小企业在内的日本企业的销售和盈利带来冲击，一些日企希望扩大对中国出口。日本贸易振兴机构日前针对日本企业实施的一项“关于日本企业海外业务发展问卷调查”结果显示，有意扩大出口的日本企业多达76.7%，其中56.7%的日企选择中国作为出口首选地；此外，跨境电商销售目的地为中国的占47.6%，高居榜首。这表明面向中国出口的跨境电商需求居高不下。

不仅是日企，世界多国企业出口中国以及在华投资的意向都明显增强。

中国欧盟商会发布的《2021年商业信心调查》报告显示，60%的欧资企业将扩大在华业务规模，比去年提高8个百分点。中国美国商会最新调查显示，81%的美资企业预计今年中国市场营业收入将实现正增长，66%的美资企业计划在中国增加投资，比2020年分别提高5个、3个百分点。

如意大利《日报》网站所言，参加本届进博会的企业不仅着眼于参展成果，也着眼于中国市场提供的机遇。该网站称，据估计，中国未来10年将进口超过22万亿美元的商品，相信这个世界上最有前途的市场将继续激发创新潜力，为世界经济和各国企业带来巨大机遇。

塔斯社也认为，前三届进博会取得了丰硕的成果，在此基础上，本届进博会仍将成为中国政府为扩大开放、加强国际经济合作以及在后疫情时期维护自由贸易而打造的最重要的全球“高速公路”。在当前全球抗击疫情和世界经济复苏的关键时刻，进博会的成功举办展示了中国继续推动世界经济可持续发展、实现包容普惠的全球化、构建后疫情时代新发展格局的坚定决心。

《哈萨克斯坦实业报》总编辑谢利克·科尔容巴耶夫表示，中国快速发展的同时也让许多国家从中获益。如今，中国制造已成为全球产业链重要组成部分，中国市场也成为世界举足轻重的市场，这都是中国不断改革开放的成果。

“实现进一步发展重要机会”

开放是当代中国的鲜明标识。本届进博会让国际社会对中国扩大开放的信心和决心有了更深刻的认知。

日本NHK网站近日援引中国国家主席习近平在本届进博会开幕式上发表的主旨演讲称，中国将坚定不移推动高水平开放。中国将进一步缩减外资准入负面清单，有序扩大电信、医疗等服务业领域开放，修订扩大《鼓励外商投资产业目录》，出台自由贸易试验区跨境服务贸易负面清单。中国将深度参与绿色低碳、数字经济等国际合作，积极推进加入《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》《数字经济伙伴关系协定》。

NHK网站报道称，2021年是中国加入世贸组织20周年，中国政府自加入世贸以来，一直努力降低关税，中国关税总水平由15.3%降至7.4%。在本届进博会开幕式演讲中，习近平主席还强调，“中国扩大高水平开放的决心不会变，同世界分享发展机遇的决心不会变，推动经济全球化朝着更加开放、包容、普惠、平衡、共赢方向发展的决心不会变。”这也表明，中国将在降低关税的基础上，继续保持开放国内市场的姿态。

《菲律宾星报》专栏作家李天荣认为，过去20年间，中国积极融入全球经济体系，为本国与世界发展带来机遇和动能。中国经济取得的成就离不开全球经济的支持，世界各国也从中国的快速发展中受益。当前世界所面临的诸多问题，都要依靠发展寻求答案。进博会汇集全球客商，不仅是国际商品展示平台，还是贸易平台和投资平台，为全球企业寻求商机、走出疫情困扰提供舞台。

芬兰阿尔托大学商学院教授卡尔·费日前接受采访时也表示，中国扩大对外开放成果显著，进博会是中国优化营商环境的重大举措。本届进博会上，中国再次发出坚决反对单边主义和保护主义的声音。对此，卡尔·费表示，希望更多国家“以中国为榜样”。

俄罗斯卫星通讯社评论员列昂尼德·科瓦契奇发表评论指出，中国全面实施外商投资法及配套法规，不断改善营商环境，外商对投资中国的兴趣只会增加。根据波士顿咨询公司数据，截至2020年底，中国资产管理市场规模相较2019年增长近10%。考虑到未来10年中国市场规模有望进一步扩大，对投行来说，进入中国是实现进一步发展的重要机会。

(责编：杨光宇、胡永秋)