新华社北京11月14日电 综合新华社驻外记者报道：中国共产党第十九届中央委员会第六次全体会议于11月8日至11日在北京举行。连日来，国际社会高度关注中共十九届六中全会，认为此次会议意义重大，在重要历史关头为中国发展指引航向，中共百年奋斗重大成就和历史经验为其他国家和政党提供了重要启发借鉴。

老挝人民革命党中央政治局委员、外交部长沙伦赛表示，中共十九届六中全会在中国共产党成立100周年的重要历史时刻，在中国实现第一个百年奋斗目标、向着第二个百年奋斗目标迈进的重要历史关头召开，具有承前启后、继往开来的重大历史意义。老方热切关注并高度评价会议取得的重大成果，愿全面学习借鉴中共百年奋斗重大成就和历史经验。

韩国檀国大学政治外交系教授金珍镐表示，中共十九届六中全会审议通过的决议全面总结了中国共产党百年来取得的成就和积累的宝贵经验，是在重要历史关头为中国发展指引航向的纲领性文献。金珍镐认为，习近平新时代中国特色社会主义思想的创立契合当下不断变化的形势，“一带一路”、人类命运共同体等倡议和理念不仅对中国的发展具有重大意义，而且能不断加深中国与世界的联系，促进中国与其他国家共同发展。

德国柏林普鲁士协会名誉主席福尔克尔·恰普克认为，中共十九届六中全会意义重大，其成果将给中国国家和社会发展带来持久动力，也将为世界的发展带来积极影响。

希腊学者佩拉吉娅·卡帕西奥塔基说，在中国共产党成立100周年之际，中共十九届六中全会举行并审议通过具有重要历史意义的决议。回顾历史可以看到，中国共产党领导中国实现发展繁荣，得到了中国人民的广泛拥护。

尼日利亚中国研究中心主任查尔斯·奥努奈伊朱指出，中国共产党在过去一百年里取得的成就举世瞩目，中共善于总结经验，具有强大的自我革新和保持活力的能力。中共百年奋斗重大成就和历史经验为其他国家政党提供了有益借鉴。

埃及社会主义党总书记艾哈迈德·沙班说，中共十九届六中全会是在重要历史关头举行的一次重要会议。在中国共产党领导下，中国从一个积贫积弱的国家发展成为世界第二大经济体。期待中共领导中国实现进一步发展，推动全球发展繁荣。

巴基斯坦伊斯兰堡战略和国际问题研究中心执行董事阿里·萨瓦尔·纳克维说，过去一百年里，中国共产党始终为人民谋幸福。中共通过远见卓识、艰苦奋斗和无私奉献，书写了令人惊叹的历史。中国的发展不仅使本国人民受益，其他国家的人民也从中获益。

路透社报道说，今年是中国共产党成立100周年，也是“两个一百年”奋斗目标的历史交汇点。在这一时间点上，中共十九届六中全会审议通过的决议全面总结中共百年来重大成就和历史经验的同时，也发出了新的重要动员令。

《日本经济新闻》报道说，中共十九届六中全会是一次重要会议，全会公报包括致力于全面建设社会主义现代化国家的方针等方面内容，为中国今后发展指明了方向。

俄罗斯《莫斯科共青团员报》发表文章说，中共十九届六中全会审议通过的决议总结中国共产党百年奋斗重大成就和历史经验，明确未来中共和中国发展的方向。对于未来，中共已制定清晰的目标和任务。在中共领导下，中国将克服阻碍，不断向前迈进。

（参与记者：章建华、陆睿、杜白羽、郭骏、于帅帅、李浩、李碧念、顾梓峄）

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