马福林

中国和刚果共和国传统友好，自1964年建交以来，两国人民跨越山海、心手相牵，共同书写了浓墨重彩的友谊长卷。

1971年10月25日，第二十六届联合国大会以压倒性多数通过第2758号决议，决定恢复中华人民共和国在联合国的一切权利。这也是中刚两国同舟共济、守望相助的历史见证。作为理念相近、情感相通的朋友加兄弟，刚果共和国不顾西方大国施压，成为“两阿提案”23个共同提案国之一，并在相关程序性事项及最终表决中，始终坚定站在中国一边，为中刚、中非友谊和国际公平正义投下庄严而神圣的一票。

2015年9月，习近平主席在出席第七十届联合国大会一般性辩论时指出：“中国在联合国的一票永远属于发展中国家。”恢复联合国合法席位50年来，中国与包括刚果共和国在内的非洲国家紧密合作，坚持践行多边主义，共同反对霸权主义和强权政治，维护以联合国为核心的国际体系和以国际法为基础的国际秩序。在联合国安理会讨论中部非洲和大湖地区议题时，中方坚持为刚果共和国等地区国家仗义执言，积极支持非洲人以非洲方式解决非洲问题。近年来，中国在实现自身发展的同时，秉持真实亲诚对非政策理念和正确义利观，在中非合作论坛和共建“一带一路”框架下，积极助力非洲国家落实联合国2030年可持续发展议程，极大改善了当地经济社会面貌。刚果劳动党总书记穆萨深有感触地说：“中国是构建基于共赢关系的世界秩序的主要参与者。通过共建人类命运共同体，中国的发展进步深刻影响着世界，为各国共同发展贡献了力量。”

君子以同道为朋。中国在联合国等国际舞台上始终不渝的正义举动，得到刚果共和国各界一致盛赞，进一步拉紧了两国的友谊纽带。任凭国际风云变幻，刚果共和国在涉及中国核心利益和重大关切问题上全方位支持中国，展现了牢不可破的兄弟情义。刚果共和国总统萨苏在中国共产党与世界政党领导人峰会上动情地说，刚果劳动党和中国共产党共同支持非洲国家反对殖民主义和争取民族解放斗争，在尊重国家主权、互不干涉内政、坚持多边主义和互利合作等国际政策上立场完全一致。

当前，百年变局和世纪疫情相互交织，中刚两国和衷共济、共克时艰。刚果共和国发生疫情后，中国率先捐赠医疗物资、派遣医疗专家组、援助新冠疫苗，为刚方抗击疫情提供了迅速而有力的支持。中刚携手推动复工复产，促进两国务实合作克服疫情影响，持续稳步发展。刚果共和国外长加科索表示：“中国在刚果共和国遇到困难的时候伸出援助之手。刚果共和国人民感谢中国迅速为我们捐赠医疗物资和疫苗。”

展望未来，中刚友谊必将如刚果河一样奔流不息，汇入打造新时代更加紧密的中非命运共同体和推动构建人类命运共同体的壮阔大海。

（作者为中国驻刚果共和国大使）

《 人民日报 》（ 2021年11月15日 03 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)