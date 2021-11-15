本报记者 赵益普

“中国依靠自身经济的稳定性和开放性，为区域经济合作注入强大动力。”泰国暹罗智库主席、泰国正大管理学院副校长洪风近日在接受本报记者采访时表示，面对新冠肺炎疫情，亚太地区经济体越来越意识到加强区域经济开放合作、构建亚太命运共同体的重要性，区域经济一体化趋势更加明显。

洪风表示，亚太经合组织自成立之初，就在推动经济全球化、贸易投资自由化便利化等方面发挥重要作用。疫情背景下，亚太地区经济体愈发意识到，必须扩大开放，确保疫苗供应，同时推动数字经济、绿色经济发展，鼓励域内经济合作，以整体力量促进各经济体尽快复苏。

“作为世界第二大经济体和最大的发展中国家，中国在亚太区域经济合作中发挥重要作用。”洪风认为，中国抗疫取得巨大成就，保证了经济平稳发展，稳定了全球产业链供应链，为亚太经济复苏奠定了基础，是区域繁荣稳定的重要力量。在此基础上，中国积极同周边国家开展抗疫合作，提供疫苗和医疗物资，有力支援了这些国家的抗疫和疫后经济恢复。

亚太经合组织成员经济体贸易总额占全球贸易的比重较大，国际贸易对于亚太经济复苏十分重要。洪风认为，中国庞大且极具活力的消费市场对亚太其他经济体有着巨大吸引力。“中国一直在实施贸易便利化措施，在投资和服务领域持续放宽市场准入，刚刚结束的第四届中国国际进口博览会就是很好的例证。”洪风说，加强同中国的贸易投资合作，将为亚太其他经济体提供增长动力，实现贸易驱动的经济复苏，“中国的开放决心鼓舞了深化区域经济合作的信心”。

绿色低碳转型和可持续发展是今年亚太经合组织工商领导人峰会的重要议题之一。洪风认为，亚太地区要实现包容和可持续增长，走绿色发展道路是必然选择。中国的绿色发展经验值得亚太其他经济体借鉴。他表示，力争2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和，这是中国对世界的庄严承诺。同时，中国还大力支持发展中国家绿色低碳发展，“中国的资金、技术等支持将帮助其他经济体实现绿色转型”。

（本报曼谷11月14日电）

《 人民日报 》（ 2021年11月15日 03 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)