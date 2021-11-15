李 勇

构建人类命运共同体理念与联合国2030年可持续发展议程高度契合、相互呼应，具有深远的历史意义

自1971年恢复在联合国合法席位后，中国即与联合国工业发展组织（简称工发组织）展开合作。1980年8月26日，中国第一批4个经济特区正式成立，这在改革开放进程中具有重要意义。同年，在工发组织积极协助下，中国派出高级代表团前往爱尔兰、菲律宾、斯里兰卡等6个国家考察经济特区建设经验。考察结束后，代表团向全国人大和国务院提交了一份建议报告，对经济特区立法起到了重要参考作用。中国与工发组织开展的卓有成效合作，为中国改革开放特别是工业进步作出了积极贡献。正如习近平主席所指出的，中国同联合国工发组织的合作关系和中国改革开放进程同步。

作为工发组织理事会成员国，中国有力支持工发组织的机构运行，并积极促进南南合作和三方合作发展。中国积极履行财政义务，一直按时足额缴纳会费，是联合国各会员国中的表率。

改革开放40多年时间里，中国人均国内生产总值从190美元增长到超过1万美元，发展成就举世瞩目。中国的发展经验值得许多国家学习借鉴。工发组织编制的工业园区国际指南、国际小水电技术导则、中小企业发展指南等，很多都源自中国工业化发展的成功经验。

中国提出的构建人类命运共同体理念载入联合国多项决议，彰显出巨大的感召力。我认为，构建人类命运共同体理念与联合国2030年可持续发展议程高度契合、相互呼应，具有深远的历史意义。2015年，193个联合国会员国共同通过了以17项可持续发展目标为核心的联合国2030年可持续发展议程。相关进程近年来虽取得许多进展，但行动的速度和规模仍未达到预期。为此，联合国在2019年呼吁开启“行动十年”计划，采取可持续解决方案加速应对全球面临的重大挑战，以确保到2030年实现可持续发展目标。

在“行动十年”计划的起步阶段，全球遭遇新冠肺炎疫情，气候变化导致的灾害数量也不断增加。全球性挑战更需要各国紧密合作共同应对。构建人类命运共同体理念倡导坚持多边主义，呼吁国际社会加强团结合作，共建美好地球家园。在国际社会携手应对全球性挑战的过程中，构建人类命运共同体理念更加深入人心。

中国政府采取了一系列强有力的措施并动员巨大资源，迅速控制住本土疫情，为全球疫情防控作出了重大贡献。中国积极推动国际抗疫合作，向有需要的国家援助抗疫物资、提供疫苗、分享抗疫经验和技术，帮助发展中国家抗击疫情，极大缓解了“行动十年”计划的执行压力，为推动构建人类命运共同体做出表率。中国为全球抗疫树立了榜样，联合国系统对中国的抗疫努力给予高度评价。

独行快，众行远。国际社会需要团结，团结更多的人共同前进。在南南合作和三方合作框架下，工发组织和中国将继续努力，让人类科技、知识和经验成果惠及全球更多民众，推动各国更快实现联合国2030年可持续发展议程中各项可持续发展目标。

（作者为联合国工业发展组织总干事）

《 人民日报 》（ 2021年11月15日 03 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)