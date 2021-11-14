新华社都柏林11月14日电（记者张琪）记者14日从爱尔兰政府网站获悉，该网站已更新国际旅行规定，爱尔兰允许完全接种中国科兴和国药新冠疫苗14天后的旅客持有效证明入境。

依据上述规定，进入爱尔兰的旅客必须提供有效新冠疫苗接种证明或新冠康复证明，亦或72小时内核酸检测阴性证明。目前爱尔兰政府共承认6款新冠疫苗，除最新增加的科兴和国药疫苗外，还包括辉瑞、莫德纳、强生和阿斯利康新冠疫苗。

从10月22日起，爱尔兰政府正式取消了对来自高风险国家旅客实施强制集中隔离的规定，取消入境旅客必须居家自我隔离的规定，不再要求旅客入境后须及时提供住址和联系方式等信息。

自今年7月以来，特别是10月22日以来，爱尔兰新冠疫情大幅反弹。该国卫生部11月13日公布的数据显示，爱尔兰当日新增新冠确诊病例4642例，仅次于前一日创下的新一轮疫情中该数值最高纪录5483例。

爱尔兰目前不再每日发布累计新冠确诊病例数。据世界卫生组织网站数据，截至本月12日，爱尔兰累计新冠确诊病例为484523例。

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