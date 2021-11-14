新华社英国格拉斯哥11月13日电（国际观察）中国贡献助力全球应对气候变化开启新征程

新华社记者

《联合国气候变化框架公约》（下称《公约》）第二十六次缔约方大会在“加时”一天后，于13日夜间在英国格拉斯哥闭幕。大会达成《巴黎协定》实施细则一揽子决议，开启国际社会全面落实《巴黎协定》的新征程。作为负责任大国，中国在推动全球应对气候变化进程中发挥了重要积极作用，为此次大会的成功贡献力量。

不过，由于发达国家对适应、资金、技术支持等发展中国家的核心关切并未给予充分回应，本次大会仍有遗憾和不足，全球应对气候变化仍面临诸多挑战。

意义重大：全球应对气候变化开启新征程

这次大会是《巴黎协定》进入实施阶段后召开的首次缔约方大会，是承前启后的一届大会。国际社会对此次大会完成《巴黎协定》实施细则谈判、进一步推动该协定全面有效均衡实施抱有很高期待。

各缔约方在约两周时间内，共同努力弥合分歧、扩大共识，最终达成《巴黎协定》实施细则，包括市场机制、透明度、国家自主贡献共同时间框架等议题的遗留问题谈判，为落实《巴黎协定》奠定了良好基础。

中国代表团团长、生态环境部副部长赵英民在会后对新华社记者说，这次大会达成的决议文件，特别是达成《巴黎协定》实施细则，对于维护多边主义，聚焦《巴黎协定》落实具有重要意义，将开启国际社会全面落实《巴黎协定》的新征程。

除达成《巴黎协定》实施细则外，大会还通过了《关于森林和土地利用的格拉斯哥领导人宣言》等多个文件。

在发展中国家普遍关心的适应、资金等议题上，大会也取得一些进展。例如在资金方面，各方同意将长期资金的议程延续至2027年，发达国家在2025年前将继续承担现有义务，并在2024年完成2025年后新的资金量化目标安排。在适应方面，大会就广大发展中国家关心的全球适应目标做出下一步工作安排，决定建立并立刻启动“格拉斯哥-沙姆沙伊赫全球适应目标两年工作计划”，以落实《巴黎协定》关于全球适应目标的要求，并增进各方关于全球适应目标的理解。

中国贡献：积极推动全球气候治理进程

本次大会上，中方始终以建设性态度同有关各方积极沟通磋商，贡献了中国智慧和中国方案，展现了中国负责任大国形象。中国积极推动全球气候治理进程，为大会的成功贡献了力量。

在大会开幕后举办的世界领导人峰会中，国家主席习近平发表书面致辞，就如何应对气候变化、推动世界经济复苏这一时代课题，提出维护多边共识、聚焦务实行动、加速绿色转型三点建议，赢得国际社会广泛赞誉。

中国与美国在双边气候变化领域的联合文件为大会成功奠定了坚实基础。在各方谈判陷入胶着的关键时刻，中美两国联合发布《中美关于在21世纪20年代强化气候行动的格拉斯哥联合宣言》，在今年4月《中美应对气候危机联合声明》的基础上，提出了中美双方根据共同但有区别的责任等原则，开展各自国内行动、加强双边合作、共同推动应对气候变化多边进程的具体举措。这有效提升了各方合力应对气候变化的信心，积极建设性地推动了大会进程，为弥合各方分歧、扩大共同立场注入了动力。

大会期间，中国代表团积极主动与联合国、《公约》秘书处、大会主席国英国及各缔约方密切磋商、协调立场，维护了《公约》《巴黎协定》确定的共同但有区别的责任等相关原则和发展中国家的权益，发挥了积极建设性作用，为大会成功举办作出了自己的贡献。

遗憾不足：发达国家须尽快落实承诺

虽然本次大会在适应、资金支持等方面取得了一定进展，但国际社会普遍认为，这些相较发展中国家提高应对气候变化能力的需要，仍有很多遗憾和不足，发展中国家的一些核心关切并未得到很好的回应。

“虽然谈判很艰难，应该说在适应、资金支持等方面还是有一些进展，但还远远不够。”赵英民说，“未来的任务还很艰巨，中方期待着各方落实自己的承诺，采取切实行动，推动整个全球气候治理进程不断向前。”

早在2009年哥本哈根气候变化大会上，发达国家就集体承诺，在2020年前每年提供至少1000亿美元资金，帮助发展中国家应对气候变化挑战，但12年过去了，这个承诺一直没有兑现。

不少发展中国家在大会期间对此表达了失望。巴基斯坦气候变化部长马利克·阿明·阿斯拉姆在会场接受新华社记者采访时表示：“发达国家做出每年出资1000亿美元的承诺，对发展中国家而言是延续十多年的失望，迄今这些承诺还只是空谈。”

赵英民表示，中方呼吁发达国家能够进一步兑现承诺，加大对发展中国家的支持，而非“一味地要求各方提高雄心”。

联合国秘书长古特雷斯在大会闭幕后发表视频声明说，与会各方迈出了重要步伐，但还“不够”，发达国家、金融机构和技术持有者应共同帮助新兴经济体减排、加速转向绿色经济。他要求发达国家兑现每年出资1000亿美元的承诺，呼吁全球团结起来，共同应对气候变化挑战。（参与记者：郭爽、张代蕾、金晶、许凤、尚绪谦）

(责编：杨光宇、胡永秋)