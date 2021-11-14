一个国家民主制度好不好，人民能否当家作主是试金石。

“西方民主正处于危机之中。”西班牙《国家报》网站日前刊文指出，尽管在当今西方社会，公民继续拥有投票等政治权利，但这些不能保证他们获得影响政治决策的权力，有太多捷径可以让有权势的人在公众之外作出政治决策。这番分析直击西方民主痛点，让世界看清一些西方国家引以为傲的“选举民主”，实际是有钱人的“游戏”，不是真民主。

那么，什么才是真正的民主？日前发布的中国共产党十九届六中全会公报，总结了中国民主政治建设实践，强调发展全过程人民民主、保证人民当家作主。这让民主回归其本义，也使国际社会对中国民主模式有了更加深入的思考与洞察。

对中国社会而言，民主并非完全意义上的“舶来品”。中国悠久的历史文化本就孕育出朴素的民主思想。中国共产党自成立起，不断汲取本国与世界政治文明优秀成果，坚持让人民当家作主。特别是2012年以来，中共不断丰富民主理念和实践，走出一条全过程人民民主的道路。这一民主模式涵盖了选举民主、协商民主、社会民主、基层民主、公民民主等民主政治要素，形成一个完整的制度链条，保障中国人民享有最广泛、最真实、最管用的民主。

“一个国家民主不民主，关键在于是不是真正做到了人民当家作主。”“民主不是装饰品，不是用来做摆设的，而是要用来解决人民需要解决的问题的。”……中共中央总书记习近平这些重要论述，成为外界读懂中国民主政治的“金钥匙”。

2020年10月，中国新修改的选举法将新增代表名额向基层群众、社区工作者等倾斜。今年4月，中国浙江省义乌市的社区工作人员发现，他们上报的有关食品保质期的三条建议被刚通过的《反食品浪费法》采纳了。在中国，“人民当家作主”从不是空话，而是看得见、摸得着的具体实践。

2020年初，中国全国人大代表杨震与全国人大常委会相关部门取得联系，就如何利用人工智能肺部CT技术更加有效筛查新冠病例提出建议，结果很快得到落实。在答复意见表上，杨震写下“很满意”三个字。这是中国民主高效、管用的真实写照。

一个国家是不是民主，本国人民最有发言权。在美国民调机构最新公布的民调结果中，中国人民对中国执政党和政府的满意度分别高达95%和98%。这是中国人民对所享有民主权利的最好回答。

那些常把“民主”挂在嘴边的西方政客，还应当看看另一组民调数据：美国广播公司10月底公布的民调结果显示，全球57%的受访者、美国72%的受访者认为美国不是民主的良好样板。对于美方计划在下月召开所谓全球民主峰会，也被外界讥讽为“是个空想”“必定失败”。

民主不是西方国家的专利，各国都有权选择适合自己的民主发展道路。历经百年，中共带领人民走出一条发展全过程人民民主的道路。这条道路打破了西方“民主神话”，展现了中国人民对本国政治制度的高度自信，也为广大发展中国家探索适合国情的民主模式提供了有益借鉴。

未来，中共将继续积极学习借鉴人类文明的一切有益成果，但绝不接受“教师爷”般颐指气使地说教。西方“民主样板”人设已经崩塌。中国人民将在中共带领下，在“人民当家作主”的民主道路上坚定向前。

（国际锐评评论员）

来源：央视新闻客户端

(责编：杨光宇、胡永秋)