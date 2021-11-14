新华社北京11月13日电 综合新华社驻外记者报道：中国共产党第十九届中央委员会第六次全体会议于11月8日至11日在北京举行，全会受到国际社会高度关注。多国政党人士和专家学者高度评价中国共产党百年辉煌成就，认为全会审议通过的《中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议》深刻揭示了中国共产党成功的原因，并将为中共领导中国实现新的发展繁荣提供行动指南，中国新征程、新篇章将继续在世界范围产生积极重要影响。

俄罗斯联邦共产党中央委员会主席久加诺夫表示，中国的伟大道路为世界树立了典范。中国共产党领导中国取得举世瞩目的伟大成就，关键在于中共始终坚守为人民谋幸福、为民族谋复兴的初心使命。俄罗斯共产党人深信，在以习近平总书记为核心的中共中央领导下，中国将胜利实现全面建成社会主义现代化强国的第二个百年奋斗目标。

巴西劳工党国际关系书记罗梅尼奥·佩雷拉说，中国共产党领导中国创造发展奇迹，持续改善人民生活，推动社会经济可持续发展和科技创新。中国共产党善于从历史经验中汲取智慧，十九届六中全会审议通过的决议全面总结了中共百年奋斗的重大成就和历史经验，将为中共领导中国实现新发展提供重要指引。

古巴国际政治研究中心高级研究员爱德华多·雷加拉多表示，十九届六中全会审议通过的决议，对推动中国共产党进一步统一思想、统一意志、统一行动具有重要意义。相信在以习近平总书记为核心的中共中央领导下，中国国力将不断增强，人民生活水平将日益提高。

斯里兰卡智库探路者基金会前执行主任莱克斯曼·西里瓦德纳说，在中国共产党领导下，中国已发展成为世界第二大经济体。中国始终坚持和平发展，通过共建“一带一路”等与世界其他国家实现互利共赢。中共十九届六中全会是在重大历史关头召开的，意义重大，将推动中国继续向前发展，也将在世界范围产生积极影响。

乌兹别克斯坦塔什干国立东方大学副教授安里·沙拉波夫说，中共十八大以来，中国共产党的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力显著增强，中共十九届六中全会通过的决议意义重大。相信在中共领导下，中国一定能够实现全面建成社会主义现代化强国的第二个百年奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦。

肯尼亚国际问题学者卡文斯·阿德希尔说，中共践行以人民为中心的执政理念，团结带领中国人民取得伟大成就。中共十九届六中全会全面总结中共百年奋斗重大成就和历史经验，向世界展示中国发展的成功奥秘，为各国发展提供新思路。

在沙特阿拉伯中国问题专家阿卜杜勒·阿齐兹·沙巴尼看来，中共十九届六中全会审议通过的决议是对中国共产党百年奋斗历程的全面总结，意义重大，将为中国未来发展提供行动指南，推动中国取得更大发展成就。

格鲁吉亚《每日新闻网》主编奥提纳什维利认为，中共十九届六中全会具有承前启后的重要意义，全会审议通过的决议深刻、全面总结了中国共产党成功的原因，将推动中国走向新的繁荣发展，也将对世界的未来产生积极、重要而深远的影响。（参与记者：林朝晖、胡晓光、泽连科夫、赵焱、陈威华、唐璐、黎华玲、蔡国栋、李铭、胡冠）

(责编：郝江震、岳弘彬)