本报北京11月13日电 综合本报驻外记者报道：中国共产党第十九届中央委员会第六次全体会议于11月8日至11日在北京举行，全会受到国际社会高度关注。多国媒体、专家学者及政界人士高度评价中国共产党百年辉煌成就，相信中国共产党将继续引领中国迈向新的征程，取得新的胜利。

俄罗斯主流媒体第一时间予以积极报道。俄罗斯塔斯社报道，六中全会在审议通过“具有决定性意义”的《中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议》后宣告闭幕。报道指出，全会审议通过了《关于召开党的第二十次全国代表大会的决议》。《俄罗斯报》援引俄中友好协会副主席萨纳科耶夫的发言表示，俄罗斯高度评价六中全会成果，其通过的决议将促使中国共产党全党更加团结。

俄罗斯卫星通讯社援引六中全会公报指出，以习近平同志为核心的中共中央以伟大的历史主动精神、巨大的政治勇气、强烈的责任担当统筹国内国际两个大局，贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略，统揽伟大斗争、伟大工程、伟大事业、伟大梦想，坚持稳中求进工作总基调，出台一系列重大方针政策，推出一系列重大举措，推进一系列重大工作，战胜一系列重大风险挑战，解决了许多长期想解决而没有解决的难题，办成了许多过去想办而没有办成的大事，推动党和国家事业取得历史性成就、发生历史性变革。

《报纸报》引述六中全会公报指出，习近平同志对关系新时代党和国家事业发展的一系列重大理论和实践问题进行了深邃思考和科学判断……提出一系列原创性的治国理政新理念新思想新战略，是习近平新时代中国特色社会主义思想的主要创立者。习近平新时代中国特色社会主义思想是当代中国马克思主义、二十一世纪马克思主义，是中华文化和中国精神的时代精华，实现了马克思主义中国化新的飞跃。

意大利媒体安莎社报道称，十九届六中全会通过的中共中央关于党的百年历史的决议，在中国实现民族复兴的“关键时刻”起到了“统一思想、坚定信心”的作用。该社引述全会公报称，“党确立习近平同志党中央的核心、全党的核心地位，确立习近平新时代中国特色社会主义思想的指导地位”，“对推进中华民族伟大复兴历史进程具有决定性意义”。

《24小时太阳报》刊文详细介绍了全会公报内容，包括中国在生态文明建设、国防和军队建设、“一国两制”实践、两岸关系、中国特色大国外交等诸多领域付出的努力和取得的长足进步。

新加坡《联合早报》报道指出，习近平新时代中国特色社会主义思想实现了马克思主义中国化新的飞跃，习近平总书记对建设长期执政的马克思主义政党，“提出一系列原创性的治国理政新理念、新思想、新战略”。报纸引用学者观点评述认为，中共提供了有别于西方特别是美国政治价值体系的新模式，供迈向现代化的发展中国家选择。

埃及贝尼苏韦夫大学政治学教授纳迪娅·希勒米表示，此次六中全会恰逢中华人民共和国成立72周年和中国共产党成立一百周年两个关键节点，其决议是一份对中国和世界都具有十分重要意义的文件。她指出，中国特色社会主义制度和理论体系具有强大生命力和巨大力量，支撑拥有14亿人口的国家不断进步，确保实现具有五千年文明的中华民族伟大复兴的两个百年目标。对世界而言，会议强调中国坚定不移地走人类和平发展、共同繁荣的道路，比如中国向世界提供抗击新冠肺炎疫情的医疗援助，积极推进“健康丝绸之路”。她认为，中国共产党始终维护中国人民的利益，也造福世界人民，赢得了人民的深切信任和真诚支持。

塞尔维亚与亚洲国家合作中心主任左兰·司巴西奇表示，十九届六中全会恰逢中国共产党的百年诞辰，对于中国共产党和中国人民来说都具有重要的历史意义。该决议揭示了中国共产党在中国近现代历史上的关键作用。司巴西奇说，中国共产党始终致力于为中国人民谋幸福，为民族振兴而努力，这次大会的决议实际上确认了中国共产党从未偏离这些历史目标。这一次的历史性决议鼓舞人心，富有远见。他表示，中国共产党领导下的中国经济发展更加平衡、协调、可持续，不断推进更广泛、更深入的改革。实践充分证明，中国始终是世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者和公共产品的提供者，这些都是世界人民有目共睹的。中国共产党在中国过去一百年的历史已经证明，中国共产党领导中国人民创造了新的历史，并且将继续引领中国迈向新的征程，取得新的胜利。

巴基斯坦全球战略研究中心执行主任哈立德·阿克拉姆表示，习近平主席具有前瞻性的眼光，并不懈地工作。哈立德表示，中国有着5000年的文明史，为人类文明作出了不可磨灭的贡献。而在今天，习近平主席致力于建设伟大的中国，促进各国和谐相处。全世界都钦佩中国审慎而成功的政策模式。哈立德认为，中国共产党的扶贫、反腐败、结构性改革等政策值得称赞，习近平主席领导中国共产党进入了合作与成功的新征程和新时代。

（参与记者：韩显阳、马赛、付志刚、肖天祎、赵嘉政、张任重）

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