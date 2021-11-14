人民网马德里11月13日电 （记者姜波）当地时间11日上午，居住在西班牙马德里的53岁居民维克多收到了自己在阿里巴巴旗下跨境零售电商平台全球速卖通（简称“速卖通”）网站上购买的剃须刀，这距离他在网上下单才过了两个多小时，这是今年速卖通联合菜鸟在西班牙送达的首单，也是速卖通海外“双十一”活动全球送达的第一单，相较于去年送达的第一单快了4个小时。

近年来，随着速卖通等中国跨境电商平台的发展，“双十一”活动已经拓展到全球各地，在海外的认知度越来越高，也有越来越多的商家和海外消费者开始参与其中。据统计，今年参加“双十一”活动的速卖通卖家比去年增长了30%。而通过在物流供应链领域的布局，速卖通也正在将越来越多的产品高效快速地送达海外消费者手中。

据介绍，今年“双十一”期间，速卖通联合菜鸟投入超300架次包机，在不增加中国跨境商家成本的情况下保证物流时效。同时，速卖通还加强了对欧洲市场海外仓的布局，新增德国、法国、意大利等国的仓位布点，确保西班牙和法国的本地交货可以在3天内完成，欧洲其他地区的本地交货可以在7天内完成。

同时，速卖通在西班牙的本地化步伐也在不断加快，“双十一”前，速卖通联合菜鸟等物流合作伙伴，继续扩展海外仓的服务能力，除了增设库容、加强运力，还增加了退货服务；今年10月，马德里分拨中心全新落成并投入使用，通过全自动化专业分拣能力，提升配送时效；目前，速卖通也在西班牙市场重点布局了自提服务网络，平台依据大数据精准选位并按照速卖通单量分配自提柜或者自提点的位置。速卖通通过扩大本地化投入、拓展本地化运营不仅显著提升了消费者的购物体验，也带动了当地商家的积极性，据统计，自去年疫情以来，速卖通西班牙本地商家数同比增长了1.5倍。

此外，速卖通线下零售店在西班牙的拓展也在持续进行，西班牙塞维利亚的首家速卖通线下店10日正式开张。该店面积达335平米，售卖商品以3C、消费电子、小家电等为主。这也是速卖通在西班牙和合作伙伴共建的第六家线下店。所有的线下店都在“双十一”当天上线了特别的促销活动，让西班牙消费者除了可以享受线上狂欢外，还可以体验线下逛店的快乐。

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