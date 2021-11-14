新华社英国格拉斯哥11月13日电（记者郭爽 张代蕾）《联合国气候变化框架公约》第二十六次缔约方大会（COP26）13日晚在英国格拉斯哥闭幕。大会达成决议文件，就《巴黎协定》实施细则达成共识。

10月31日开幕的COP26是《巴黎协定》进入实施阶段后召开的首次缔约方大会，原计划12日闭幕，但直至13日才完成谈判。

中国代表团团长、生态环境部副部长赵英民在会后表示，本届大会达成《巴黎协定》实施细则对于维护多边主义、聚焦《巴黎协定》落实具有重要意义，将开启全球应对气候变化的新征程。不过，在发展中国家长期关切的适应、资金和技术支持等方面，本届大会虽取得一定进展，但还有遗憾和不足，广大发展中国家对发达国家早已承诺的每年1000亿美元还没有到位表达了极大失望。

他说，中国代表团在本届大会上以建设性的态度与有关各方积极沟通磋商，贡献了中国智慧和中国方案，展现了中国负责任大国形象。

联合国秘书长古特雷斯在大会闭幕后发表视频声明说，与会各方迈出了重要的步伐，但还“不够”，发达国家、金融机构和技术持有者应结成联盟，共同帮助新兴经济体减排、加速转向绿色经济。他呼吁发达国家兑现每年提供1000亿美元帮助发展中国家应对气候挑战的承诺。此外，古特雷斯还对中国和美国在大会期间发布强化气候行动联合宣言表示欢迎。

联合国气候变化大会每年在世界不同地区轮换举办。2022年的大会按计划将在埃及沙姆沙伊赫举行。（参与记者：尚绪谦）

(责编：郝江震、岳弘彬)