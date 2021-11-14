新华社曼谷11月14日电 （国际观察）APEC领导人非正式会议强调合作应对挑战推动区域经济复苏

新华社记者林昊 王亚光

亚太经济合作组织（APEC）第二十八次领导人非正式会议12日以视频方式举行。会议强调，各方应深化合作以加速经济复苏，共同应对新冠疫情、气候变化带来的挑战与机遇，促进亚太地区一体化进程。

APEC轮值主席国新西兰总理阿德恩当天在新闻发布会上表示，与会各方决心共同战胜疫情，协调经济措施以应对经济下滑，推动建立适应各方具体情况并能有效应对气候变化的新经济增长模式。

根据会议通过的《2021年亚太经合组织领导人宣言》，与会各方表示，早日从疫情影响中恢复、促进全球经济复苏是现阶段最重要的任务。APEC经济体重申，将团结合作应对疫情，确保区域以更加创新、包容和可持续方式恢复增长。

亚太经合组织政策支持小组近期在一份报告中预计，APEC经济2021年有望增长6%，但变异新冠病毒、持续通胀、大宗商品价格高企等因素仍给亚太地区经济增长前景带来不确定性。泰国开泰银行高级副总裁蔡伟才表示，疫情后经济复苏需要APEC各成员的团结努力，以多边主义和自由贸易为宗旨开展合作，对巩固和深化全球生产供应链具有重大意义。

本次APEC领导人非正式会议还通过了《2040年亚太经合组织布特拉加亚愿景》落实计划，旨在2040年建成一个开放、活力、强韧、和平的亚太共同体，实现亚太人民和子孙后代的共同繁荣。

泰国总理巴育在会议中说，作为2022年APEC会议东道主，泰国将把落实2040年愿景计划转为实际行动。泰国外交部表示，为促进亚太地区经济从疫情中恢复，APEC将采取措施加强必要物资和服务供应链，促进疫苗获取和分配以及人员往来安全。泰方将持续推动亚太自贸区相关讨论，聚焦区域互联互通，实现包容和可持续发展。

亚太经合组织工商咨询理事会此前在年度报告中表示，APEC应努力落实布特拉加亚愿景，包括争取实现“早期收获”，并致力于建成亚太自贸区。

悉尼科技大学澳中关系研究院院长詹姆斯·劳伦斯森表示，大多数亚太经济体希望走更加开放的发展道路。为应对新冠疫情等全球挑战，APEC成员需要携手合作应对。

不少分析人士表示，作为世界第二大经济体，中国将在推动亚太地区经济持续发展中发挥更大作用。马来西亚分析人士阿兹米·哈桑认为，中国已经用实际行动践行了构建开放经济、促进贸易投资自由化的承诺，期待中国发挥更大作用推动建成亚太自贸区。蔡伟才也认为，中国以身作则，以实际行动促进全球自由贸易，对世界经济复苏起到关键作用。

马来西亚新亚洲战略研究中心主席翁诗杰表示，中方提出构建亚太命运共同体倡议，契合当下亚太地区实际情况，是推动区域合作和一体化进程的最合适抓手。（参与记者：郝亚琳）

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