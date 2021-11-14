人民网华盛顿11月13日电 （记者李志伟）美国《纽约时报》11月13日披露了美军2019年在叙利亚的一次空袭导致大规模平民死亡事件。报道说，2019年3月18日，美军在叙利亚的巴格兹，对极端组织“伊斯兰国”的最后据点发动空袭，这一空袭导致80人死亡，其中许多死者是平民，包括许多妇女和儿童。但美军从未公开承认这一事件。

《纽约时报》报道说，这是首次对巴格兹空袭的详细报道，这一空袭是美军打击“伊斯兰国”战争中导致平民伤亡最多的事件之一。2019年3月18日，美国军用无人机在“伊斯兰国”最后据点巴格兹镇寻找军事目标，只看到一大群妇女和儿童挤在河边。在没有任何警告的情况下，一架美军F-15E攻击机向人群丢下一枚500磅的炸弹。爆炸发生后，幸存者四散逃走，又有一枚2000磅的炸弹丢下，炸死了大多数的幸存者。

《纽约时报》报道说，空袭发生后，美国军方几乎立即得知了死亡人数。当时初步估计空袭导致70人死亡。一名司法官员认为这一空袭需要进行调查，以确定是否存在战争罪。然而，美国军方做的每一步都有意掩盖这一“灾难性的空袭”。“他们调低伤亡人数，并推迟进行报告，以美军为首的联军用推土机推平了爆炸现场。”

《纽约时报》报道说，他们向美军中央司令部发去了关于此次空袭的调查，后者于本周首次承认了这一空袭事件，并表示空袭致使80人死亡，其中包括16名“伊斯兰国”战斗人员和4名平民，不能确定其余60名死者的平民身份，因为“伊斯兰国”的妇女和儿童有时候也会拿枪战斗。

美军中央司令部发言人比尔·厄本说，“我们根据自己拥有的证据对空袭进行了自我报告和调查，并对意外死亡承担全部责任。”报道说，空袭发生后，美军只进行了一次调查。美军中央司令部认为这次空袭是合法的，因为这次空袭的目标是“伊斯兰国”战斗人员，导致很少的平民死亡。因此，没有正式的战争罪、刑事调查或纪律处分，并表示其他人员伤亡是意外导致的。

美国空军的一名律师迪恩·科尔萨克在观看了空袭视频后，向参议院军事委员会发送邮件，要求相关单位保存包括视频在内的9份证据，他向指挥部门报告说，发动空袭的单位似乎通过添加自卫正当性细节来掩盖可能的战争罪行为。他敦促对这一事件进行调查，但是调查一直没有进行。他在邮件中写道：“美国军方高级官员故意并系统地规避了蓄意进行空袭的过程。”

《纽约时报》评论说，即便是美军承认巴格兹空袭导致了64名平民死亡，这也是美军在叙利亚的军事行动导致平民死伤第三严重的事件。美国军方最近承认8月在阿富汗的“一次拙劣空袭”导致10名平民死亡，其中包括7名儿童。而观察人士称，美国军方很少像这样公开承认平民伤亡。更为常见的情况是，美军的内部报告都会低估平民伤亡情况。2019年，美军在叙利亚和伊拉克发动约1000次空袭，使用了4729枚导弹和炸弹，但军方统计全年导致的平民死亡的人数仅22名。

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