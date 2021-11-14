人民网华盛顿11月13日电 （记者李志伟）11月13日，全美中国和平统一促进会联合会2021年年会在美国旧金山召开，中国驻美国大使秦刚以视频方式致贺。秦刚指出，美方不断操弄台湾问题，企图“以台制华”，这必将搬起石头砸自己的脚。

秦刚在致辞中充分肯定全美中国和平统一促进会联合会长期以来秉持初心，克服困难，密切两岸同胞联系和感情，团结全美反“独”促统力量，为遏制和反对“台独”分裂活动、维护两岸关系和平发展和促进中国统一作出的积极贡献。

秦刚指出，当前，台湾民进党当局煽动两岸对立，勾连外部势力，不断进行谋“独”挑衅，正一步步把台湾民众裹挟上“台独”战车。这些行径严重损害中华民族根本利益和台湾同胞切身利益，严重危害台海和平稳定。我们加倍努力推动两岸融合发展，但绝不承诺放弃使用武力，保留采取一切必要措施的选项。美方不断操弄台湾问题，企图“以台制华”，这必将搬起石头砸自己的脚。我们敦促美方恪守一个中国原则和对中方所作的承诺，谨慎妥善处理台湾问题，警防台湾问题导致中美冲突和对抗。

秦刚希望全美和统会联合会和全美所有支持祖国统一大业的中华儿女继续坚定不移地高举反“独”促统的鲜明旗帜，继续坚定不移地争取美国政府和主流社会对中国统一的认同和支持，坚定不移地加强全美侨界团结，使支持祖国统一、民族复兴的力量薪火相传、日益壮大。

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