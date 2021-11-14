人民网伦敦11月13日电 （武一丹）11月12日，中国驻英国大使郑泽光在中国银行在伦敦证券交易所发行可持续发展债券挂牌仪上指出，COP26即将闭幕，目前世界需要真正的行动。

郑大使指出，中国银行此次挂牌发行22亿美元可持续发展债券，是中国银行助中英两国乃至全球应对气候变化、促进可持续发展的又一具体行动，充分体现了中国金融机构的高度社会责任感和高效执行力。不仅是中英金融机构携手推进可持续发展的又一成果，也显示了中英绿色金融合作的广阔前景。

郑大使表示，为了实现“双碳”目标，中国已经出台了指导思想和顶层设计，正加快制定重点领域和行业的一系列实施方案。中国将统筹低碳转型和民生需要，处理好发展同减排关系，如期实现碳达峰、碳中和目标，届时将完成全球最大的碳排放强度降幅，用世界历史上最短的时间实现从碳达峰到碳中和的跨越，这是对全球生态文明建设的巨大贡献。作为一个有14亿多人口的发展中国家，这意味着必须付出极其艰巨的努力，但中国将驰而不息，言必信、行必果。

郑大使强调，COP26就要闭幕了。现在，世界需要真正的行动，就像中国银行今天采取的行动。我们希望《联合国气候变化框架公约》各缔约方都用实际行动兑现承诺，加强团结合作，加大对发展中国家的支持，共同保护好人类共同的家园。

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